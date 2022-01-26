高雄港疫情群聚風暴延燒，港區持續安排篩檢站採檢，6天共累計篩檢數已達1萬9698人，而港務公司表示，某艘國內航線貨船上有3名確診案例，到港後已由救護車後送醫院就診隔離，其餘7位船員以專車送至34號碼頭篩檢站再次篩檢，確認陰性後送至防疫旅館隔離。

高雄嚴防港區疫情擴散，港務公司表示，黃區已篩檢人員7380人，配合高雄市政府作法，規劃於28、29二日分兩天於原設置的篩檢站完成快篩作業。另外，為配合港區工作人員篩檢需求，26日中島商港區繼續設置3處篩檢站，截至下午4點為止現場篩檢人員2120人，6天來共累計篩檢數已達1萬9698人。

另外，國內航線一艘貨船傳出有3名確診個案，據了解，該艘船是賽鴿船，日前接受第一階段採檢，原本為陰性，25日第二階段採檢，26日結果出爐，有3名船員確診，立刻要求該船回港，到港後已由救護車後送醫院就診隔離，其餘7位船員以專車送至34號碼頭篩檢站進行再次篩檢，確認陰性後送至防疫旅館隔離。

而高雄港今日在港低風險船舶(國內航線於國內航行，無國外航行紀錄)共計8艘，船員99人，航港局要求所有船員於今日完成PCR檢測，並請船公司建立船員家屬名單，通知家屬配合篩檢。