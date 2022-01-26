NCSOFT旗下手遊《天堂2M》今（26）日更新，新增狂暴化首領，並追加「黑虎」、「白牛」新壺精，同時展開春節慶典活動。

《天堂2M》今（26）日更新，新增「狂暴化首領」，更加強大的BOSS現身於亞丁世界。螞蟻洞窟地下3層首領怪物「狂氣巨蟻女王」，主要掉落物品為「王朝戒指、弓術教材（能量保護盾）、傳說製作卷軸」；克魯瑪沼澤地首領怪物「狂氣克魯瑪」，主要掉落物品為「天命戒指、大劍傳術書（漠視）、傳說製作卷軸」；克魯瑪高塔7樓首領怪物「狂氣核心基座」，主要掉落物品為「天使戒指、支配者權能、繼承者之書（推進III）、二刀流秘傳書（裂斬）、傳說製作卷軸」；以及安塔瑞斯洞窟6層「狂氣猛龍獸」，主要掉落物品為「大魔法師項鍊、紅龍之弓、繼承者之書（高能藥劑III）、魔道書（冰河風暴）、傳說製作卷軸」。

全新登場的狂暴化領地BOSS以「狂氣」作為開頭名稱出沒，巨蟻女王、突變克魯瑪、核心基座、猛龍獸登場時，會以特定機率出現能力更加強大的BOSS，並與一般首領怪物共享重生時間。

除了狂暴化首領外，今日更新同時也追加了兩種壺精「黑虎」以及「白牛」。

全新壺精「黑虎」、「白牛」

為了即將到來的農曆春節，《天堂2M》也推出了多項慶典活動：

【豐饒的春節優惠】：1/26維護後～2/9維護前，活動期間內可享14天的每日特別獎勵，除了每日優惠的「豐饒福氣鑄幣（活動）*22」，還有「豐饒副本搜魂石箱（活動）、豐饒箱（活動）、豐饒屬性破片箱（活動）、豐饒紅包袋（活動）」等的主要簽到獎勵。

豐饒的春節優惠

【2022豐饒之地】：1/26維護後～2/9維護前，活動期間內，每日中午12:00～15:00可透過郵件領取獎勵道具，包含「殷海薩恩寵*1000、豐饒之地時間充能石（活動）、虎皮（活動）*10、成長藥水（10%）（活動）、魔精石（刻印）*100」。

此外，活動期間內，每天開放1小時「豐饒之地」活動副本，透過蒐集「豐饒福氣鑄幣（活動）」可與NPC「亞丁財政官」兌換包含黃金虎幣（活動）、純淨萬用靈藥（刻印）等主要獎勵，此外，擊敗幸運怪物「田野豺狼勞役工」、「野生地靈獵人」將有機會獲得追加獎勵。

2022豐饒之地

【尋找虎之痕跡】：1/26維護後～2/9維護前，活動期間內，在亞丁大陸全地區原野狩獵，將隨機掉落「虎皮（活動）」，收集虎皮可100%成功製作多種獎勵，在製作虎之職業箱（活動）、虎之壺精箱（活動）時，若製作出現大成功時將可獲得更好的獎勵箱子。

尋找虎之痕跡

【狂暴的布萊諾祕密房間】：1/26維護後～2/9維護前，活動期間內，每日2次點擊狂暴的布萊諾祕密房間活動圖示入場，狩獵登場的布萊諾小丑後，可獲得豐富獎勵；成功擊倒布萊諾的聖女後，還可額外獲得「布萊諾隱藏的寶物（活動）」。

狂暴的布萊諾祕密房間

【豐饒的血盟成長支援】：1/26維護後～2/9維護前，活動期間內，血盟經驗值將獲得200%提升量。

豐饒的血盟成長支援

【虎之春節禮】：2/1（二）00:00～23:59，大年初一將送你專屬好禮，包含恩寵聖物（活動）、搜魂石（11次）（活動）、虎之上級職業箱（活動）、虎之上級壺精箱（活動）、豐饒紅包袋（活動）、殷海薩神諭之書箱（活動）等多項獎勵道具，請把握在春節第1天領取獎勵郵件喲！

虎之春節禮

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