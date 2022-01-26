71歲蔡頭驚傳肝癌末期病逝 經紀人認一個月前就失聯：希望是假的

蔡頭今(26)日傳出上(12)月底因肝癌病逝於雙和醫院。綜觀蔡頭一生，以紅頂藝人稱霸表演廳，是當時的一代秀場天王，歷經不少大風大浪，後來卻因「九二一大地震」慘賠1.7億，讓本來有6、7棟房產的他，賣到只剩1棟，他後來也漸漸淡出螢光幕，只接電視通告，不如以往活躍。蔡頭因此罹患憂鬱症，5年前更曾爆出勞資糾紛，在法庭調解不成，他情緒失控和對方直接大打出手，當時曾因此事沸沸揚揚鬧上新聞版面。蔡頭也透露動過「陰莖加粗手術」，讓他洗三溫暖時超有自信；但動完隆鼻手術卻讓他參加父親頭七時「神主牌倒掉」，讓他很後悔隆鼻。

蔡頭曾是《豬哥亮俱樂部》第一代主持人，為紅極一時的秀場天王，還在1995年創辦反串藝術團體「紅頂藝人」，不過1999年因經歷了「九二一大地震」的災劫，因為表演場館被震垮，他的演藝生涯也從此走下坡，慘賠1.7億，而他甚至因此患上憂鬱症。當時吳宗憲二話不說出手幫他，不但找他上節目，還大方出借500萬幫助蔡頭度過難關，讓他相當感動，還在幾年前登上《小明星大跟班》時當眾表示：「我對吳宗憲，兩個字叫『敬重』」。

蔡頭一生風波不斷，他曾在2017年遭曾任職「紅頂藝人」的前員工控告「欠薪」，雙方調解未果，還在調解室門外扭打，他否認自己欠薪水，還公然怒罵對方三字經，說道：「他真的太可惡，我忍不下這口氣。」最終被依公然侮辱罪判處拘役10日、罰金新台幣5,000元。當時曾有媒體報導兩人扭打的狀況，曾寫到蔡頭「飛踢」對方，蔡頭本人還曾對此澄清：「我腿這麼短要怎麼飛踢？」

蔡頭生前個性直言不諱，多年前曾大方自曝動過「陰莖加粗手術」，當時還豪氣撂話：「整整粗兩倍，讓我洗三溫暖時超有自信。」不過他也坦言人生最後悔的也是整型，他小時候因被同學訕笑為「原始人」而憤怒，已故的羅霈穎後來還勸他不如去整型，他初期拒絕，直到父母離世後才去做了隆鼻手術，沒想到竟在爸爸頭七法會上，頂著尚未修復的腫臉弔唁，哭說：「我爸的神主牌倒了」，加上手上3個節目陸續收掉，讓他悲痛懊悔：「人要活得自在，要活得有自信，不能整型，恢復自然，我真想把鼻子這根拿掉。」

後來蔡頭的身體健康也亮起紅燈，去(2021)年11月爆出壞消息，蔡頭在10月健檢時發現罹患「肝癌」，而他也暫時部分停工，不接通告及上節目，先專心住在醫院治療，演藝事業宣告停擺。對此，經紀人當時也透露，蔡頭聲音聽起來還滿虛弱的。未料蔡頭今竟傳出已於去年底離世噩耗。