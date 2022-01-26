今天下午的中國外交部例行記者會上，有記者向發言人趙立堅提問：美國非營利組織「槍支暴力檔案」網站最新數據顯示，2021年，美國發生一次死傷4人的惡性槍支暴力案件691起，創該網站2013年開始對美國槍支暴力案件實施跟蹤以來的最高紀錄。請問發言人對此有何評論？

趙立堅表示，他注意到記者所說的情況，也注意到數據還顯示，2021年，美國共有44750人死於槍支暴力，其中1533人為17歲及以下青少年和兒童；40359人在槍支暴力中受傷，其中4107人年齡在17歲及以下。這些數字也都是該網站有數據記錄以來的最高紀錄。

趙立堅表示，美國槍支暴力數字背後是無數失去親人的家庭、悲痛欲絕的親屬。有報導指出，幾乎每個美國人在他們的一生中都會認識至少一個槍支暴力的受害者。這令人震驚，也令人痛心。一聲聲槍響把美國夢擊得千瘡百孔，一陣陣火藥味也引發人們的反思與質疑。「難道美國標榜的民主是罔顧生命的民主，難道美國鼓吹的自由是隨意開槍的自由？」

趙立堅指出，美國的槍支暴力問題已然成為社會毒瘤，並且與疫情失控、毒品泛濫、種族歧視等嚴峻問題交織疊加，成為嚴重系統性人權問題。

「奇怪的是，美國人民深受其苦，而美國政客卻始終視而不見，無動於衷，一面醉心於做自我吹鼓手，一面熱衷於當他國教師爺。」趙立堅質疑，「他們資格何在？道義何在？底氣何在？希望一串串觸目驚心的數字能讓這些人清醒一些，切實反躬自省，真正為改善本國人權狀況做點實事。」

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