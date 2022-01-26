面對2022年通膨、升息壓力，新纖董事長吳東昇26日指出，台灣去年在全球經濟地位中有好的轉變，今年雖有美國可能升息縮表，且庫存、運輸也可望慢慢恢復正常，產業大環境可能因而產生變化，但仍看好今年整體展望會持續正向。

吳東昇認為，台灣擁有兩大優勢；其一是，台灣的地理位置、政治關係在當前國際局勢下很有優勢。再來是，台灣的財務金融政策穩健，政府的政策工具還存在很大的空間，大環境發生劇變時，有利在變動下發展。吳東昇指出，這些都是持續正向發展的有利因素。

新纖將持續擴張，尤其在循環經濟這一塊、最大一部分是R-PET（再生酯粒），吳東昇指出，未來會有很多新產能開出，包括台灣、越南、泰國等地都有規劃。

2021年，全球原物料價格與運價高漲，但因下游需求暢旺，產品隨原料價格走揚，新纖化纖、塑膠及光電等三大生產事業，2021年營運都寫下有史以來最佳紀錄，累計前三季EPS達1.86元，賺贏前一年全年，全年預估可超過2元。

對於新產能的擴充，新纖總經理羅時銓表示，泰國21萬噸RPET產能將會在今年第四季開出。越南先前已與越南油氣集團PVN子公司VINPOLY合作生產加工絲，將進一步向上拓展到POY原絲以及環保回收產品線。

對於2022年的營運，羅時銓指出，油價與原物料價格如果持續上漲，到客戶無法吸收的地步的話，對營運會產生一定衝擊。但因新纖多角化經營，有效淡化這些影響。尤其，占新纖營收比40-50％的瓶用酯粒，因屬於民生必須用品，衝擊較小，且油價漲會跟漲。至於其他業務多少會有影響。

至於運費對營運成本的衝擊，羅時銓表示，今年運費漲價的情況應該會趨緩，不會像去年動輒5、6倍的上漲，預期頂多幾十個百分點的增長，所以運費對營運的影響今年還好。而且新纖平常與三大船運公司關係良好，因此除了運價上漲外，比較沒有缺櫃的問題，而上漲的運費，可由客戶吸收。