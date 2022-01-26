經濟部首次全球性大型公益活動「愛無界 台灣精品」，徵選期間共收到全球61國781件提案。經過評選後後今日揭曉結果，最後有紐西蘭「毛利部落電力解決方案」、菲律賓「行動教室巡迴偏鄉」、台灣「假牙健診口腔健康服務行動車」3件，獲得最佳提案肯定。各可獲得15萬美元(約420萬台幣)執行費，在各自國家落實想法，讓公益善念落地開花。

經濟部國際貿易局局長江文若表示，每個提案人除可以拿到1萬美元獎金，另外有15萬美元經費，去做相關提案內容的落實。也會透過在地外館去協助提案人，看如何將他們提案與台灣精品產品結合，在所提出的國家地區中去落實。

愛無界公益活動是結合企業力量，向全球徵集創意，並邀請提案者運用台灣精品企業產品，在社會關懷及環境保護兩大主題下進行發想，提出公益方案。

出線的紐西蘭「毛利部落電力解決方案」，提案人之一Marareia Hamilton長期深耕毛利部落，協助建立當地的商業模式。由於部落地處偏遠，常遇到電網不穩定無法即時供電，提案人希望在部落裡設置台灣的太陽能板，建立當地綠能發電循環系統。

菲律賓「行動教室巡迴偏鄉」提案，主要在縮短偏鄉的學習落差及促進環境保護，提案結合太陽能板打造行動式教學車，車子裡面有筆電及網路，讓偏遠地區的孩童學習如何用電腦來上網，獲取知識。

來自台灣宜蘭的提案「假牙健診及口腔健康服務行動車」，則以行動醫療車的概念獲得重視，主要構想是透過牙科產品及生理測量設備，關懷偏鄉高齡長者的身心健康。提案人表示，行動醫療車義診使用台灣精品的獲獎產品，代表醫療品質獲得保證，可以實際行動將台灣精品關懷公益的心推廣到偏鄉的角落。

活動評委朱柔若指出，每一個提案的發想都很好，但是好的提案不僅要具備公益性及創意性，更要有可行性、合理性，才能將好的想法化作行動。