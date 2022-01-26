證交所統計，今年初開盤迄1月26日共18個交易日，集中市場總成交金額為5.26兆元，市場日平均成交值為2921.1億元，低於3千億元，與去年的3914.63億元減少25.38％，累計今年來股票成交量周轉率為9.61％，低於10％。

證交所統計，本周三交易日台股周跌224.9點，跌幅約為1.26％，累計元月來台股更大跌544.44點，跌幅2.99％。

證交所：台股近20年有14年漲 牛年開紅盤勁揚3.54％最大
ETF元月除息 年終賺一波
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