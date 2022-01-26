今年來日均值狂掉不及3千億 元月股票周轉率低於10％ 18:392022/01/26 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所統計，今年初開盤迄1月26日共18個交易日，集中市場總成交金額為5.26兆元，市場日平均成交值為2921.1億元，低於3千億元，與去年的3914.63億元減少25.38％，累計今年來股票成交量周轉率為9.61％，低於10％。 證交所統計，本周三交易日台股周跌224.9點，跌幅約為1.26％，累計元月來台股更大跌544.44點，跌幅2.99％。 證交所：台股近20年有14年漲 牛年開紅盤勁揚3.54％最大 ETF元月除息 年終賺一波 #證交所統計 #元月 #日均值 #狂掉 #千億 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 11檔市值共縮水逾4千億 千金落難 今年來跌掉7棟101 04:102022/01/15 財經要聞 人民幣中間價26日報6.3246 創近4年高點 10:292022/01/26 財經 防疫保單搶翻 元月僅17天熱銷破4萬件 19:362022/01/20 財經 16檔元月行情常勝軍 錢景旺 04:102022/01/10 證券．權證 台股萬八帶動壽險新三高 元月回檔還可承受 18:352022/01/25 財經 《金融》「豐存股」台美雙市場每月存股扣款金額突破10億元 11:082022/01/24 財經 候車期長 車商下修元月車市預估 04:102022/01/20 產業特刊 房市價量齊揚 12月房貸餘額暴增千億再寫歷史新高 18:142022/01/25 財經 台股周跌2.74％ 市值蒸發1.51兆元 19:552022/01/21 財經 Omicron肆虐 澳洲元月首周消費信心下滑 20:522022/01/11 財經 熱絡 去年30家申請上市 04:102022/01/14 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。