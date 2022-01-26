近期虛擬資產的價格波動劇烈，加上有心人士假藉區塊鏈、虛擬通貨的名義進行投資詐騙的報導時有所聞，金管會26日發出四大示警。

一、比特幣等虛擬通貨不是貨幣，投機性高，國際間陸續將虛擬通貨改稱為加密資產(Crypto Asset)或虛擬資產(Virtual Asset)，各國政府(如新加坡、英國)也多次提醒民眾注意虛擬通貨相關風險。

我國中央銀行與金管會前已於2013年共同發布新聞稿，將虛擬通貨定位為具有高度投機性的數位「虛擬商品」，不是貨幣，與國際的看法一致，金管會亦已多次發布新聞稿提醒社會大眾注意虛擬通貨的風險。

二、除了「具證券性質之虛擬通貨」(STO)為證券交易法所稱的有價證券，應遵循證券交易法相關規定外，其他種類的虛擬通貨或由其衍生之相關商品(如期權、保證金交易等)，都不是金管會核准發行的金融商品，不適用既有的投資人保護機制，虛擬通貨交易平台也不是經金管會核准設立的機構。因此，一般投資人從事投資理財應委託金管會核准的合法證券商、期貨業、投信投顧業辦理才有保障。

三、鑒於虛擬資產市場易受人為操作或炒作，交易資訊不透明且價格波動大，投機風險高，民眾透過虛擬通貨交易平台進行交易或私下進行交易前，務必提高警覺，謹慎判斷相關訊息，審慎評估投資風險，避免遭受詐騙或血本無歸致生權益受損。

四、民眾若有發現可能詐騙情形，可檢具相關事證向內政部警政署165全民防騙網或法務部調查局陳情檢舉信箱提出檢舉。