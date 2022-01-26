中信銀行積極推動數位創新，26日公布最新統計資料，截至2021年底，有六成以上房貸客戶透過中國信託i適貸申辦房貸，核貸最快僅需兩個營業日，公教人員線上數位申貸需求則較2020年增加29％，配合中信銀行承辦的「築巢優利貸」可望加速公教人員完成築巢心願。

中信銀行分析，近五年公教人員購屋及貸款需求，發現公教人員最熱門購屋縣市前三名分別是「新北市、桃園市、臺中市」，其中桃園市、臺中市公教人員購屋地點偏好蛋黃區，臺中市以西屯區、南屯區最受歡迎，桃園市則以桃園區最為熱門。

若再以房屋類型及居住環境來看，七成公教人員偏好購置大樓，五成偏好屋齡十年內的房子，近七成偏好一公里內有交通運輸設施，尤其以公車站為大宗，近六成偏好一公里內有公園，顯示公教人員重視生活品質與方便性。

中信銀行指出，配合行政院人事行政總處推出「築巢優利貸」，即日起至2024年12月31日止，提供貸款年利率為1.31％，免收取徵信查詢費及提前清償違約金等優惠。申貸人年收入滿新臺幣80萬元（含）以上且符合首購自住，且擔保品位於特定區域，經中信銀行綜合評估收入負債、年齡、屋齡等條件，最高貸款額度可達八成五，貸款年限最高35年，公教人員可輕鬆購屋。

中信銀行表示，中信銀行優化三大房貸流程，可線上申請作業，借款人、保證人或共同借款人不用親自跑分行。若以電話詢問房貸需求，則透過房貸專員發送簡訊提供申貸網址自動帶入資料，減少填寫時間。此外，客戶可利用「軟體憑證」授權中信銀行至財團法人金融聯合徵信中心，查詢客戶所得及財產等資料，加速完成房貸申請作業。