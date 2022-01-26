繼2年前讓醫用大麻合法化後，泰國政府昨天進一步將大麻從毒品管制名單中移除，成為東南亞第一個大麻合法化的國家，未來泰國民眾通知政府後可在家種植大麻，若用於商業仍需申請執照。

政府在2019年修改麻醉品法（Narcotics Act），讓泰國成為東南亞第一個合法化醫療用大麻的國家，政府部門、經過政府部門核准的私立教育機構以及獲政府核可的農民才能種植醫藥用大麻，醫用大麻可以用在研究和治療病人上，不過農民不能以個人身分申請而必須成立社區型的企業。

政府進一步在2020年底放寬醫用大麻相關規定，讓醫生、病人及傳統療法施行者也可申請種植醫用大麻，並允許醫藥產品製造商未來可以出口醫用大麻產品。

儘管醫用大麻合法，但大麻仍被列為毒品管制名單中的第五級管制毒品，泰國政府為了進一步促進大麻的經濟價值，公共衛生部在2020年底公布將大麻特定部位從管制名單中移除。

大麻中含有的四氫大麻酚（THC）會讓人有興奮感，大麻二酚（CBD）則會讓人有放鬆感，花和芽因有較高的四氫大麻酚（THC）含量，仍在管制名單中，公共衛生部放行的部分包括大麻的葉子、纖維、根部和莖部等，放行部位可以加在食品、化妝品和保養品中，在泰國食品界和商界蔚為一股風潮。

泰國政府今年採取更進一步的動作，要讓大麻成為泰國的綠色經濟作物，公共衛生部上週通過提案，將大麻從毒品管制法的名單中刪除，隨後將提案送到泰國肅毒委員會（Narcotics Control Board）審查。

肅毒委員會昨天開會審查通過公共衛生部的提案，正式將大麻從毒品管制名單中刪除，也就是大麻所有的部位都不再列在管制名單中，不過大麻的萃取物中四氫大麻酚的含量必須低於0.2%。

這份提案將再送回公共衛生部，由部長阿努廷（Anutin Charnvirakul ）簽署，接著刊在王室公告120天後生效，食品藥物管理局將在近期內提出更多執行細節。

阿努廷表示，未來民眾通知當地政府後，可以自己在家種植大麻，但如果要用於商業必須先申請執照，不過他呼籲民眾先別急著種，等執行細節出爐後再種也不遲。

根據泰國政府初步規劃，民眾如果沒通知當地政府自行種植，將被罰款2萬泰銖，如果沒有申請執照用於商業，將被罰款3萬泰銖或有期徒刑3年或得併科。