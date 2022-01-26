又是比特犬！1名網友家中20年老狗在自家後院散步時，遭突然闖入的比特犬活活咬死，肚子當場被扯破冒出鮮血，最後還拖著身軀回家，看了主人一眼才離世；該網友控訴比特犬飼主事後態度傲慢，不但嗆說「要送（醫院）就送，要報（警）就報啊」，事後看到原PO家人正在土葬，僅說了1句「狗死掉了哦？」

該名網友在臉書「爆料公社」發文表示，日前他們家養的1隻20年老狗自家後院草皮上大小便，卻被突然衝入的比特犬當場緊咬不放，狗被咬住肚子冒出鮮血，疑似腸子也被咬破，家人見狀後將比特犬硬拖開，最後狗拖著傷口蹣跚地走到平時睡覺處「躺在地上看看家人，硬撐約10多分鐘就離開了」。

1名網友家中20年老狗在自家後院散步時，遭突然闖入的比特犬活活咬死，肚子當場被扯破冒出鮮血，最後還拖著身軀回家，看了主人一眼才離世。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該網友說，當下家人直問比特犬的飼主，飼主稱當時比特犬是在追野貓，看到其他狗後失控爆衝，原PO當下說要送醫院並報警，飼主還回「要送就送，要報就報啊」，原PO說上個月另1隻狗才被咬腳，如今是20年老狗喪命，質疑該比特犬長期具攻擊行為，但飼主未裝頭套也不牽繩。

該網友說，日後家人在為狗土葬時，對方飼主還上前問了1句「你家的狗死掉了哦？」1句道歉都沒有；其他網友則留言「這種就一定要告」、「飼主太過分了！看了好心疼」、「如果是我的狗被咬死，我就一狗命換一狗命」、「這種人，要用公審的力量他才會怕，公佈飼養人吧」。