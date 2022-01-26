中央疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，至今不明感染源的傳播鏈共有6起，對此，曾擔任醫師的前民進黨立委沈富雄指出，陳時中不敢升三級，又說不出所以然，但那麼多不成鏈的點，那麼多沒源頭的鏈，就應該升級。他認為，應該修改指令，「什麼時候該升為三級，你重寫嘛，我敢保證，我想過，寫不來啦，你真的寫了，那我們真的是太嚴格了」。

沈富雄26日上談話節目「新聞不芹菜」，接受資深媒體人黃光芹專訪，他表示，陳時中團隊在表演有做事、做很好，老百姓看不出來，過去兩年來除了去年5月疫情爆發，整體防疫成績不錯，世界一等一、是有口皆碑，但現在以打Delta方法打Omicron，Omicron是完全不一樣的病毒，但不這樣打不行，因為老百姓要的是成果，打了對人民有交代，人民期盼政府有做事，人民不計較打的過程中所出現的2個傷害。

沈富雄續指，政府對抗Omicron造成的這2種傷害，第一是社會成本、醫療整本，成本是國家付的，老百姓沒有感覺，第二是個別傷害，觀光業、餐飲業、機場免稅店等，但大部分百姓也察覺不到，因為多數老百姓行業與這個無關，因此付出的成本老百姓沒感覺，但老百姓要的是成果，不要得病、不要重症、不要住院、不要死掉。

沈富雄坦言，老百姓的要求跟官方演給大家滿意，一拍即合，才有目前狀況，目前他們要這樣演，「我很孤單」，從去年11月南非第一次有Omicron疫情到現在，臉書上寫了12篇文章，立場沒變過，這只要有一點基本常識都能夠判斷。

最後，沈富雄直言，陳時中不敢升三級，不敢又說不出所以然，但那麼多不成鏈的點，那麼多沒源頭的鏈，就應該升級，應該修改指令，「什麼時候該升為三級，你重寫嘛，我敢保證，我想過，寫不來啦，你真的寫了，那我們真的是太嚴格了」。