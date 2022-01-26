中國員警網26日消息，2021年，大陸公安部戶政管理研究中心依人口資訊管理系統，採用大數據技術，統計分析全大陸新生兒姓名用字情況、常見姓氏、常見人名及地理分布等情況，再度發布大陸《2021年全國姓名報告》，常見名以單名「偉」323.6萬人最多。雙字名則以「秀英」216.9萬最常見。

據分析，大陸全國戶籍人口中，單字名占13.97％，雙字名占84.55％，其他字數名字占1.48％。

全大陸戶籍人口中，使用頻率最高的10個單字名依次為：偉、敏、靜、傑、麗、勇、濤、豔、軍、強。其中「偉」名列榜首，使用人數為323.6萬。男性使用較多的單字名為偉、杰（傑）、勇、濤、軍、強；女性使用較多的單字名為敏、靜、麗、豔。

全大陸使用最多的10個單字名相對集中分布在四川、山東、安徽、河南、江蘇、湖北、湖南、遼寧等省分。

全大陸戶籍人口中，使用頻率最高的10個雙字名依次為：秀英、桂英、秀蘭、玉蘭、婷婷、建華、桂蘭、玉梅、秀珍、海燕。其中「秀英」名列榜首，使用人數為216.9萬，其中又有10.23％的「秀英」集中在山東。男性僅有「建華」是使用較多的雙字名，顯示女性重名率明顯高於男性。

中國大陸2021年出生並完成戶籍登記的新生兒共887.3萬，其中男性新生兒468.1萬，占52.75％；女性新生兒419.2萬，占47.25％。登記新生兒名字頻率最高的依次有澤、梓、子、宇、沐等字。與2020年前幾名的：汐、芮、霖、航有別。

2021年出生完成戶籍登記新生兒中，男性前10名依次為：沐宸、浩宇、沐辰、茗澤、奕辰、宇澤、浩然、奕澤、宇軒、沐陽。其中「沐宸」達2.3萬，登頂榜首，成為男性新生兒名字首選。

女性新生兒前10「名字」依次為：若汐、一諾、藝涵、依諾、梓涵、苡沫、雨桐、欣怡、語桐、語汐。其中「若汐」使用人數達到1.8萬，登頂榜首。