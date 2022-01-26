中央銀行於2021年10月21日預告修正「外幣收兌處設置及管理辦法」，因應亞太防制洗錢組織（Asia/Pacific Group on Money Laundering；APG）評鑑建議，提升防制洗錢及打擊資恐成效，並強化外幣收兌處的管理，預告期徵詢各界意見，經過衡酌採納相關建議，進一步修正有關條文後，將從2022年1月28日開始生效。

央行表示，「外幣收兌處設置及管理辦法」從1969年1月1日訂定後，歷經13次修正，這次就現行條文16條，修正整併後共計17條，修正重點首先是收兌限額由現行等值1萬美元調降為等值3000美元。其次是增訂外幣收兌處應保存有關強化審查、可疑交易及指定制裁等文件，於接受查核時，應迅速提供規定保存的文件。

其三是增訂具申辦資格的行業在申設外幣收兌處時，應檢附負責人及具最終控制權人的無犯罪紀錄證明，及外幣收兌處於執照記載事項有所變更時，應向台銀申請變更。其四是修正外幣收兌處應於門外或營業場所明顯處懸掛其執照，以取代原識別標示。

其五為修正台銀得對外幣收兌處撤銷或廢止核准，增訂台銀得視外幣收兌處違反相關規定之情形，通知其限期改善。其六是整併現行條文第十條及第十一條並增訂強化客戶審查措施。

七為增訂外幣收兌處應建立員工遴選及任用程序，並依外幣收兌處防制洗錢及打擊資恐標準作業程序辦理稽核作業。最後是增訂外幣收兌處辦理香港或澳門發行的貨幣現鈔收兌業務，準用本辦法規定。