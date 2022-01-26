台灣大車隊集團旗下關係企業潔衣家，結合四大超商、全台物流支援，開創新型態的洗滌服務，在疫情期間無接觸的到府收送服務，去年第四季送洗件數大幅提升15％；瞄準過年洗衣量高峰期，潔衣家推出超商送洗優惠。

潔衣家即日起至2月10日前，推出到全家便利商店使用潔衣家送洗服務優惠，享95折、再送兩杯咖啡。

據財政部「營利事業家數及銷售額」統計，2021年前十個月全國洗衣服務銷售額達80.6億元，顯示國人送洗衣物的需求龐大，尤其是農曆年、季節交替時期是送洗衣物的高峰。

潔衣家是全台最大O2O洗衣品牌，在四大超商12000家門市設服務據點，提供消費者24小時便利收送服務，包括跨店收送服務、寄櫥洗衣服務（冬衣夏藏），將換季穿不到的衣物送進潔衣家，免費幫您保管三至六個月，不必擔心家中衣櫥爆炸，滿足租屋族或小家庭空間不足的需求。

潔衣家有別於傳統洗衣店和自助洗衣店的經營模式，民眾無須將髒衣物搬去實體店面，與店員溝通、花費時間等待清洗完將衣物辛苦搬回家。潔衣家超商送洗省去繁瑣流程，只要透過55688 APP、超商機台，將送洗衣物裝袋，列印小白單一併交予店員，潔衣家收件後會回覆衣物狀況，消費者也可以透過潔衣家官網，線上查詢衣物洗前檢查的錄影檔案，衣物洗好則會透過簡訊提醒至超商取貨，流程簡便又完善。

潔衣家擁有5000坪以上全自動科技化的洗滌工廠，同時供給全省超商客衣、乾洗店代工、企業制服洗滌、飯店、餐廳、SPA布巾的清洗量能。除使用SGS認證的洗滌劑，透過電腦自動化流程系統，全廠標準化SOP流程，是全台唯一可以提供完整洗滌履歷的品牌。