台北市長柯文哲最後一年的總預算案歷經波折，經6次政黨協商後，總算於今日順利通過，市府原編列1745.32億，最終刪減29.98億，以1715.82億通過，刪額雖高，但刪幅僅0.17％再創柯任內新低。爭議案中，28億新冠肺炎及防治用品預算，和5.8億動物之家改建經費僅准列千元，待市府後續提案。

2022年總預算案狀況多，還發生政黨協商甫結束，北市竟發函行政院要求將議會通過的「重陽敬老禮金致送自治條例」宣告無效，讓多名議員離怒控市府突襲，府會關係降到冰點，市議會隨即函文給中央反擊，柯文哲稍早也公開向議員們道歉。

隨後，議長陳錦祥重新舉行大會，繼續宣讀總預算政黨協商結果，二讀通過後，三讀文字授權議事單位處理，宣告北市總預算通過，但柯文哲今年打破慣例，以有會議為由，未前往議場向議員致意。

北市主計處指出，北市府今年度歲出編列為1745.32億，最終大刪29.98億，但刪幅算起來僅0.17％，是柯任內最低，最終以1715.82億通過。其中刪掉最大筆的為新冠肺炎疫苗及相關防治用品，共計刪減27.99億元，只准列2000元，台北市音樂與圖書中心工程也刪掉0.53億。

回顧往年，議會在2018年市長及議員選舉年大砍20.9億元預算、刪幅1.19％，但之後刪幅逐年遞減，2019年刪0.38％、2020年刪0.23％、2021年刪0.21％已破紀錄，未料今年刪幅再創新低。

歲入部分原編列為1708.79億，最後刪減11.18億，最大筆的為北市捷運局部分繳庫收入11.21億。經北市主計處計算，目前歲入、歲出相抵相差7.05億，連同債務還本75.13億，尚須融資調度82.18億，將全數挪用前年度歲計賸餘彌平。

追加減預算部分，歲出原追加84.98億元、追減1.71億元，最終審定追加81.47億元、追減部分不動，其中追加刪減3.51億元，為110年度總預算案災害準備金3.50億元，及補助台北市文化基金會辦理西門紅樓及北市電影主題公園經營管理及藝術推廣因疫情影響致收入短收0.01億。

歲入原追加62.65億元、追減0.01億元，最終審定追加62.67億元、追減0.01億元，其中追加淨增0.02億元，為中央補助北市教師專案退休補助收入，再依教育局核算實際退休人數所致。