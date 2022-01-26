71歲資深藝人蔡頭（蔡斯文）去（2021）年11月29日傳出肝癌末期住院治療，當時還能親接電話證實，今（26）日卻爆出他早在去年12月底病逝，令演藝圈好友們都震驚；而和蔡頭在秀場時期就相識的同齡好友恆述法師（出家前本名張彥瓊，藝名費貞綾），聽聞憾事也有感吐露心聲。

蔡頭今（26日）驚傳過世消息，恆述法師（費貞綾）、張菲、費玉清3姊弟跟蔡頭是秀場的老朋友，所以當恆述法師聽到蔡頭病逝消息，感到非常遺憾、不捨，直誇他是「全才藝人」，無論舞蹈、唱歌、口才、搞笑都一流的，也很有經營頭腦，非常不簡單。

恆述法師透露跟蔡頭大概去年7、8月時錄《小明星大跟班》，約20年沒見的2人，一見面就好開心，聊不停，她回憶當時蔡頭談笑風生，「他紅光滿面，什麼事也沒有啊，看起來好得不得了所以很意外。」蔡頭當時還讚歎她出家：「姊姊，妳真的想得開，妳出家真的好。」她還開玩笑問他「要不要一起加入『光頭俱樂部』啊」，蔡頭還哈哈大笑。

和蔡頭同年的她也感慨說：「眾生啊什麼都是假的，人到後來不要比錢、也不要比名，看誰將來日後少插一根管子，看誰活得久了，這時候就要比健康了，有命什麼都有了，沒命就一場空了。」不斷地說對蔡頭離世的消息感到遺憾。

蔡頭最早是《豬哥亮俱樂部》第一代主持人，是紅極一時的秀場天王，後來和林宗賢、白冰冰主持綜藝節目《連環泡》，跟白冰冰也成為幾十年好友，之後創辦的紅頂藝人更創下亮眼成績；無奈在921地震後，表演場館倒塌，蔡頭事業也開始走下波，罹患憂鬱症後，也減少在螢幕前曝光，連紅頂藝人也交給學生管理。