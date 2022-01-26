蔡英文總統日前出席「蔣經國總統圖書館」開幕活動，引發朝野熱議。民進黨前立委沈富雄今表示，蔡英文這次的說法，激怒很多綠營的人。

沈富雄說，但綠營的人也都懶得講，「老一輩的人會認為辯論這個做什麼，因為他們以前在關的時候，蔡英文還只是小女生，甚至有些人還要看蔡英文臉色2、3年，因為若想在民進黨內得到好處，會想得罪蔡英文嗎？」

他還說，回想小時候學到的《保衛大台灣》這首歌，裡面的歌詞是「保衛民族復興的聖地」，「而這個民族是『中華民族』，蔡英文會接受嗎？」

沈富雄今日在《震傳媒》，接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪時表示，蔣經國的功勞是「反共保台」，蔡英文沒想到這件事的前因後果。

他說，今天蔡英文做總統是因為阿扁，而阿扁是因為趙少康當台北市長，後來阿扁也是因為宋楚瑜才變成總統，「所以蔡英文做總統應要飲水思源，也要說宋楚瑜跟趙少康是讓她可以扛起保台重擔貢獻的一份子。」

沈富雄說，蔡英文還要如何定義中國共產黨，歌詞中也有提到「打倒蘇聯強盜，消滅共匪漢奸」，在蔣中正跟蔣經國的心目中，漢賊不兩立，雙方爭奪天下、彼此計較政權的正邪，「他們是這樣保台，蔡英文難道不知道嗎？」

被問到蔣經國最有名的反共論述就是「三不」，不接觸、不妥協、不談判；沈富雄認為，綠營的不接觸就是官方之間不接觸，而蔡英文就是命好，「所以她不綠，她是半途出家進來的綠」，但也在艱難的時刻，在沒有人要挑起綠營重擔時，擔任了黨主席一職。

沈富雄接著說，蔣經國提出「三不」，讓蔡英文沒辦法跟他平起平坐，因為只要跟共產黨談就輸了；而台灣目前有70％的人不要統一，共產黨若腦筋清楚，就要試圖說服這70％的人一起心靈契合，雙方才會談判，「但民進黨也沒辦法回應這問題。」

對於前總統府副秘書長姚人多砲轟蔡英文，沈富雄表示，「姚這次罵蔡英文罵得好，但若姚還擔任總統府副秘書長，不知道他還會不會這樣說，畢竟他現在已經離開政壇在當教授，所以看一個人是否有骨氣，要看他在關鍵時刻的立場，這是一件不容易的事。」