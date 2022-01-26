台灣運彩2021年銷售再度交出好成績，2021年銷售金額達466億元，創歷史新高，由於今年有亞運及世足賽，由於在2018年時，世足賽就衝出70億元以上銷售額，因此，預期2022年有望突破500億元。

疫情衝擊下，因為疫情影響大型賽事全部停賽，台灣運彩緊急應變並在體育署政策支持及經銷商同舟共濟下，成功走過危機與挑戰，2020年銷售達405億元。至於2021年即使疫情持續，由於2020東京奧運加上疫情居家辦公帶動宅經濟，依台灣運彩統計，台灣運彩2021年度銷售金額再度衝高至466億元。

台灣運彩在2021年挹注國家運動發展基金46.6億元，再創新紀錄，因2022年在9月亞運、11月世足賽，在此大項超級賽事的先後加持，銷售有望再寫新頁超過500億元。

而2022年台灣運彩銷售成長動能，台灣運彩表示，包含奧運銷售21億元，創下歷年來單一綜合賽會的最高紀錄。另在全世界宅經濟持續發燒，台灣運彩2021年推出「Mobile ID」身分認證服務，加速網路會員申辦及開通的便利性，成功搶搭此波熱潮，網路投注佔整體銷售的占比拉升至32％。