交通部同意將金門縣納入全台〈環島自行車道暨升級多元路線整合計畫〉中，投入經費新台幣5700萬元優化道路系統。（金門縣府觀光處提供）

金門縣府期待迎來更多「鐵馬族」馳騁海島，讓金門旅遊更加繽紛熱鬧。。（金門縣府觀光處提供）

金門縣府爭取中央經費支持，打造海島慢遊、漫遊輕旅行的優質觀光環境。。（金門縣府觀光處提供）

金門縣府持續推廣自行車漫遊，打造金門成為低碳環保島。（金門縣府觀光處提供）

金門全島自行車路網更加完善後，讓鐵馬族可以悠閒暢遊金門自然、人文之美。。（金門縣府觀光處提供）

金門海上公園花木扶疏，最適合鐵馬遶島遊，在楊鎮浯縣長與立委陳玉珍聯手爭取下，交通部同意納入全台〈環島自行車道暨升級多元路線整合計畫〉中，將投入經費新台幣5700萬元優化道路系統，期待迎來更多「鐵馬族」馳騁海島，讓金門旅遊更加繽紛熱鬧。

楊鎮浯縣長去年8月率同縣府團隊赴交通部，提出將金門納入全台〈環島自行車道暨升級多元路線整合計畫〉中，打造金門海島慢遊、漫遊輕旅行的優質觀光環境。

縣府觀光處緊接在同年12月底向交通部公路總局提報3項提案，包括「金沙之心自行車道優化工程」、「金門縣自行車道多元路網串聯優化工作」及「金寧鄉自行車道升級暨多元路線整合推動計畫」，內容包括全島自行車道路線的標誌號牌、安全解說設施優化升級、補給站建置以及部分路段完整連結、破損鋪面改善強化等項目。

縣府表示，3項提案總經費新台幣5700萬元，獲得中央同意支持，不但有助於持續推廣自行車漫遊及打造低碳環保島，在採用全國一致性標誌標線系統，同時建置相關設施後，金門全島自行車路網也更加完善，讓鐵馬族可以悠閒暢遊金門自然、人文之美。