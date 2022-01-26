封關日被動元件族群僅少數個股收紅，龍頭廠國巨（2327）雖上漲8元收市，但是成交量跌破3000張，類股成交量持續萎縮，隨著股價持續在低檔遊走，以目前的價位計算，隱含現金殖利率有多家突破5％，遠超過銀行定存利率。

被動元件廠目前僅凱美（2375）公布去年獲利自結數，儘管去年第四季獲利腰斬，但去年前三季獲利進度超前，推升凱美2021年每股盈餘攀升至8.63元，寫下歷年次高紀錄，獲利表現僅次於2018年19.11元，不過當年度獲利主要來自售廠的業外收益，與2021年扎扎實實來自於本業獲利的結構完全不同，本業營運堪稱是歷史新高之外，凱美新一年度的配息也頗受期待。

經計算，凱美前一年度盈餘發放比率約58％，若以同樣的比率推估，凱美的配息可望逾5元，以凱美封關日的收盤價88.2元計算，隱含現金殖利率約當5.67％。

被動元件廠上季度營收已逐漸步入淡季，不過法人以去年前三季的獲利進度初估，2021年大賺的被動元件廠仍不在少數，其中以國巨每股盈餘大賺45～47元居類股之冠，而國巨前一年度盈餘發放比率貼近60％，國巨在封關日暫甩持續下跌頹勢，終場上漲1.77％，以459元作收，以此價位推算，隱含現金殖利率更逾6％。

粗略估計，2021年高獲利的被動元件廠不在少數，有機會突破1個股本的包括華新科（2492）、興勤（2428）、臺慶科（3357），三檔個股封關日的收盤價均不超過150元，臺慶科更跌破120元，收在119.5元，對照前一年度的配息水準，相關個股的隱含現金殖利率均打敗銀行定存利率。

此外，通路商日電貿（3090）去年每股盈餘可望寫近三年新高，上看4.7元；晶片電阻陶瓷基板廠九豪（6127）有昆山廠搬遷補償金，預計將從2021年開始分三年認列處分利益，2021年度的財報及新一年度的股利政策也頗受關注。