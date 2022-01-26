勇士前鋒卓雷蒙格林（Draymond Green）的傷勢比預想更加嚴重，原先在1月中認為他只要休養兩個星期，現在根據總教練科爾（Steve Kerr）的推斷，他最快要到2月1日對戰火箭才能回歸。

格林最近一次正常出賽是在1月6日對戰獨行俠，那場他還打了32分鐘。再來他左小腿拉傷，對戰騎士賽前為了歡迎隊友克雷湯普生（Klay Thompson）回歸，格林先發7秒鐘就退場，經過MRI檢查發現小腿拉傷的原因是他下背部脊椎有傷。

美媒ESPN記者Marc Spears說：「我一直聽說隧道的盡頭沒有光線，這對於格林和勇士肯定是很可怕的。他是球隊的靈魂與心臟，好比戈貝爾（Rudy Gobert）缺陣對爵士的影響。我認為從現在的勇士可以看出來，他們在攻防兩端都需要他，但現在非常不確定格林何時能回來。」

下背部問題雖然比較麻煩，但格林不至於球季報銷。格林的前隊友帕楚利亞（Zaza Pachulia）說：「好消息是沒有非常嚴重，情況很好，每天都有進展，我們等不及看到他回歸了。」帕楚利亞現任職勇士籃球部顧問。

除此之外，好不容易歸陣的克雷湯普生又碰上左膝蓋痠痛，缺席兩場比賽，進入逐日觀察名單。總教練科爾先前提到，以往對手最難纏的人物他會交給湯普生去防守，現在威金斯（Andrew Wiggins）可以很好地頂替這個工作。