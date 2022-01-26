71歲資深藝人蔡頭（蔡斯文）去年11月底因肝癌末期住院治療，今（26）日卻爆出他早在去年12月底病逝，消息一出震驚演藝圈。過去蔡頭的圈內好友陸續過世，包括豬哥亮、賀一航和羅霈穎等人，都有節目找他去聊相關話題，但他一律回絕，只因為不想賺死人財。

蔡頭曾在節目《命運好好玩》上透露，好友羅霈穎2020年8月離世時，曾有電視台找她上節目聊羅霈穎的人生故事，但蔡頭表示：「講一講賺個通告費，我心裡也不好意思。」不僅如此，2017年豬哥亮癌逝、賀一航病逝，也都有製作人向蔡頭提出邀約，但他全都拒絕了。

白冰冰25日才在尾牙餐敘提到蔡頭，透露蔡頭早期患有恐慌症和憂鬱症，壓力大到很辛苦，自從蔡頭住院後，她每次打電話過去關心都是對方家人接電話，但因為講話不清楚，因此自己也不了解病況，但是去年7月和蔡頭同台，當時覺得她氣色不錯，沒想到如今卻傳出噩耗。

事實上，蔡頭去年因癌症住院，曾親自接電話證實自己的病況，但強調希望不要被打擾，當時白冰冰被問及此事還替他加油打氣，「從他少不經事到成了舞蹈老師，還成立『紅頂藝人』，但後來一連串的不景氣，紅頂藝人沒落，有陣子罹患幽閉恐懼症，還曾經為此住院」。