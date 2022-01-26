台中狙殺！男超商外遭開槍爆頭無生命跡象 槍手從容離去（民眾提供）

台中東區26日發生男子在超商連開2槍的驚悚殺人案，據悉槍手是死者的小弟，因長期遭對方壓榨又有金錢糾紛，才會約到超商座位區談判，過程中他一怒之下起身先後朝頭部與左太陽穴連開2槍，之後拿著槍隻從容離去，事發過程影片曝光；警方事後逮人時槍手還自稱情緒不穩、揚言自殘，所幸警方即時壓制成功。

影片中該名趙姓槍手與林姓死者在超商外頭座位區談判，過程中疑似談判破裂、一言不合之下，槍手先站起身，2人繼續吵了約莫10秒，槍手即舉起手槍朝對方射擊，死者隨即從座位倒地，槍手朝對方頭部再開1槍，之後便拿著槍枝從容離開，驚悚過程全被拍下。

台中東區26日發生男子在超商連開2槍的驚悚殺人案，據悉槍手是死者的小弟，因長期遭對方壓榨又有金錢糾紛，才會約到超商座位區談判。（民眾提供）

台中市警察局第三分局指出，死者林姓男子家就住在案發超商附近，從監視錄影帶看他和趙姓男子相約在超商外喝咖啡約半小時後，趙男就拿出改造手槍朝林男頭頂及左太陽穴連開2槍，隨後從容離去，再開車逃亡；警方獲報後追查到趙男下落，趙男見警方到來還自稱情緒不穩、揚言自殘，之後被警方壓制逮回。

警方初步瞭解，趙男為林姓死者之小弟，長期遭林姓死者欺壓，且雙方有金錢債務糾紛，趙男一時氣憤才會犯下此案，警方將持續追查其中有無其他不法，並擴大溯源追查槍枝來源，依法究辦。