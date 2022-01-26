中國石油化工集團（中石化）最新發現億噸級油氣區。中石化方面26日表示，日前中石化西北油田轄下、位於新疆塔里木盆地中西部的順北油氣田，近日兩口探井探測出日產油氣當量合計超過2000噸，這標誌在該地區發現億噸級油氣區。據初步測算，中石化可在順北地區增加資源量凝析油8800萬噸、天然氣2900億立方公尺，對進一步提升能源供應、保障大陸國家能源安全具重要意義。

據人民網報導，塔里木盆地是大陸最大的內陸含油氣盆地，盆地面積56萬平方公里。在該地區實施勘探開發的中國石化西北石油局公司先後發現塔河油田與順北油氣田。其中，塔河油田是大陸第一個古生界海相億噸級的大油田。

中石化指出，此次兩口探井部署在塔里木盆地。其中順北801X井近日試獲日產油氣當量1007.6噸。而之前部署的順北8X井則獲日產油氣當量1128.6噸，合計超過2000噸。統計至今，順北油氣田已累產原油333萬噸、天然氣14.97億立方公尺，成為中石化「十四五」重要的增儲上產陣地。