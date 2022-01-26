民進黨立委、市議員26日出面要求台中捷藍線設站要公平，通盤規畫優化站位，對此，台中市府表示，綜整專業考量與地方民意後，以可服務最多市民為優先，如實檢討及優化調整可行性研究的站位及路線安排。

包括立法院副院長蔡其昌、立委何欣純、張廖萬堅、莊競程、黃國書、林靜儀與多名市議員關切中捷藍線議題，盼捷運藍線的規畫貼近民眾需要、大眾捷運系統可以均衡區域發展。

交通局表示，中捷藍線綜合規畫2021年3月送至中央審查，綜合規畫階段進行優化調整，並將可行性評估未納入的台灣大道土地徵收費納入綜規建置經費，也在藍線沿線辦理多場公聽會，聽取民眾意見納入規畫參考。

交通局長葉昭甫依《大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點》指出，捷運建設推動程序是由地方辦理可行性研究，評估捷運推動可行性後送中央核定，再據以推動後續綜合規畫。

中捷藍線2021年3月送至中央審查，期盼中央能即早核定，讓台中市民期待的台中第二天捷運能早日開工。

交通局指出，綜合規畫費用增加，主要是配合可行性階段物價基準年從2015年調整至2020年，其漲幅已近10％，另近年原物料與工料皆上漲，故參考近幾年來其他捷運線發包經費，將工程費用合理務實化，減少未來發包風險。

另外，原用地費用尚未計算台灣大道道路及維修機廠徵收費用，而綜合規畫將道路用地費用依市價計算並納入總經費中，其路線調整或是站位增加，並非經費增加的主要原因。