康康曾與蔡頭互動頻繁私交甚篤。（康康提供）

康康與蔡頭私交甚篤，也演藝圈是第一個模仿蔡頭的人！過去他主持中視《大家來說笑》時，蔡頭便經常上節目，私下也經常相約吃飯聊天，直到他結婚後以家庭為重，才比較少聚會。得知蔡頭病逝，康康難過表示，之前知道蔡頭生病且說不希望被打擾，自己才沒主動聯絡，沒想到就這樣離開了。

康康回憶，之前兩人都會互挺，蔡頭的「紅頂藝人」開幕時，他還買10萬的票請很多朋友去觀賞；他因為主持《綜藝大哥大》、《食字路口》、《大家來說笑》走紅，與「菲哥」、「憲哥」、「瓜哥」等綜藝大哥的照片一起登上中視大廳的牆上時，蔡頭還很為他開心，恭喜他：「你成功了！」

康康力誇蔡頭真的人很好且真性情，「他是金牛座，可能有一些鑽牛角尖，別看他跟人吵架時好像很凶，但其實他是鐵漢柔情，像倪大哥（倪敏然）等藝人過世時，他都會到靈堂幫忙，一來就是雙手合十，然後難過得開始哭，哭得像個小孩一樣，而不是像一般男藝人會覺得男兒有淚不輕彈、會刻意忍耐，他就是真情流露」。

康康很心疼蔡頭有一段時間聊起突然過世的弟弟都會很難過，讓他也跟著很心酸。「最近大家都在關心納豆，怎麼突然接到這樣的消息⋯⋯」。他也透露，上周才跟納豆在一場尾牙相見歡，「他跟徐凱希主持，我唱歌，我們還都戴著口罩在開心聊天，我們都好緊張，好怕尾牙場因為疫情被取消，又怕疫情」。不過他相信納豆一定會好起來，並透露自己兩、三年前也有一點暈暈的狀況、一直喘、差一點中風，所以感受很深，「我的孩子還很小，所以我每天運動，但也不要太激烈，畢竟也有歲數了！」