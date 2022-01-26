公益助人有巢氏房屋以實際行動出力！秉持著「取之於社會，用之於社會」的精神，有巢氏房屋嘉南區經管會與嘉義市輔具資源中心合作，協助身心障礙者輪椅等輔具的清潔，讓在地的身心障礙者可以輕鬆、便捷的享有輔具清潔服務，今年已經是第3年響應輔具清潔活動，有巢氏房屋嘉南區經管會號召近百名同仁捲起袖子，在嘉義市輔具資源中心戶外廣場親自協助輔具清潔，讓身心障礙者有乾淨的輔具可以過好年。

有巢氏房屋嘉南區經管會會長黃至弘表示，公益助人有很多種形式，有巢氏房屋一直持續在做公益，每年都會定期規劃公益活動，以企業的力量幫助弱族群，像是我們曾協助創世基金會的「安家計畫，你委託-我捐款」活動，募集經費幫助植物人，發送聖誕禮物給育幼院孩童、響應在地公益園遊會等等，因為有巢氏房屋長期深耕在地，更能夠了解地方的需求並即時給予幫助，輔具清潔活動讓同仁有機會親自幫助身障朋友，是一件非常有意義的事情。

有巢氏房屋嘉南區經管會號召同仁捲起袖子，親自協助輔具清潔。(圖/有巢氏房屋提供)

嘉義市輔具資源中心提供身心障礙者免費的輔具借用及專業諮詢、維修，以落實專業性及可近性的輔具服務，讓在地的身心障礙者可以自力更生，嘉義市輔具資源中心主任盧家佳吟分享到，輔具是身心障礙者日常生活中不可或缺的好幫手，他們每天需要靠輪椅、電動代步車等輔具協助行動，了解到身心障礙的朋友在輔具清潔及保養上有困難，很開心有在地的社區專家「有巢氏房屋」的公益善舉，主動加入輔具清潔的行列，一起攜手合作清潔輔具，讓這個社會充滿愛與善。

有巢氏房屋為永慶房產集團旗下加盟品牌，以「社區專家」的品牌理念獲得許多消費者青睞，更長期投入永慶慈善基金會「愛圓滿接力」公益計畫，力挺公益組織、關懷弱勢團體，哪裡有需求，「小巢」就去那！愛心從不間斷，未來也會持續關心在地，號召夥伴一同投入公益計畫，將「小巢」的愛心散布至台灣社會的角落。