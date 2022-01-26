美國商務部公布最新報告指出，美國製造業與廠商的關鍵晶片庫存量已低於5天，遠低於2019年約40天的正常存量，凸顯國會有必要趕快通過美國創新競爭法案，透過投資520億美元提升美國本土晶片製造產能。

美國商務部周二公布的報告為一份訪調，調查使用關鍵晶片的美國製造商與相關企業的庫存，結果發現目前平均存量還不到5天。

報告指出，受訪企業聲稱2019年同樣關鍵晶片的存量則有40天。

商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)表示，這份訪調結果凸顯國會須趕快通過美國創新競爭法案，該法案包含投資520億美元提升美國本土晶片的製造。

雷蒙多指出，「在解決半導體供應問題上，我們甚至連接近走出困境都談不上。半導體供應鏈目前極其脆弱，除非我們擴大晶片產出，否則危急狀況無法扭轉。」

自去年9月以來，商務部就一直向半導體供應鏈中的大廠索取詳細的產業資料。最新報告訪調的業者包括原料和設備供應商、半導體製造商、以及有晶片需求的汽車、工業和醫療保健公司。

庫存太低尤其令人憂心，因為若某家業者出現停工，就會波及整個供應鏈。報告指出，「這意味著海外若出現斷鏈，即一家半導體廠房停產2到3週，而我國廠商的晶片庫存又只有3到5天，則有可能造成這家廠商停工，同時強迫員工休假。」商務部公布訪調一部份用意是推動讓《美國創新競爭法》復活。參議院去年雖通過2500億美元促進高科技研究和製造的法案，其中包括520億美元用於擴大本國晶片生產。

但類似的立法卻在眾議院擱置了好幾個月，直到周二晚上，支持相關立法的眾議員才公布名為《美國競爭法》的內容，該法案與參議院版本大致相同。