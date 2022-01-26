蔡頭今(26)日傳出因肝癌末期已於上(12)月底在雙和醫院病逝，其實蔡頭一向重視身體健康，這與他已經過世的親弟弟有關。蔡頭上節目時曾透露，他有個相差11歲很會念書的博士弟弟，有一次他透過通訊軟體問候在北京當教授的弟弟時，竟連續2天都沒收到弟弟的回訊，急忙尋找才發現弟弟昏倒家中，後來因心肌梗塞病況惡化過世。

蔡頭2018年上節目《命運好好玩》時曾透露，他和最小的弟弟相差11歲，可說是他一手拉拔長大，他對弟弟讚譽有加，說弟弟很會念書，還拿到博士學位，後來到北京當教授，但有一次他透過通訊軟體問候弟弟時，連續2天都沒收到弟弟的回訊，急忙尋找，姪女也趕緊通知朋友們去幫忙找，才發現弟弟昏倒在家中，蔡頭馬上砸近百萬包機，把弟弟接回台灣治療，弟弟原本一度有所好轉，後來卻病況突然惡化而過世，死因是心肌梗塞，享年49歲。

蔡頭當時回憶到弟弟非常激動，希望大家都要珍惜生命的每一刻，「其實我現在也欲哭無淚了，眼淚也流光了，但我對我弟弟的懷念不是幾年就可以過去的，（觀眾）都要記得錢和事業雖然重要，但身體是最重要的」。他提醒觀眾和自己，雖然錢、事業雖然重要，但一定得先顧好自己的身體，若沒了健康必定會影響親情、友情，身邊的人一定會不捨，「你一走大家都會難過」。

個性直率的蔡頭，多年前曾做陰莖加粗手術，當時透露：「粗兩倍，洗三溫暖時很有自信。」而他人生「最後悔的事」則是「整形」，原來他小時候是唇紅齒白的小男孩，有「小白兔」外號，然而中學時期，歷史老師在介紹原始人，竟然當著全班的面問同學他長得像不像原始人，從此他在班上就有了「原始人」稱號，讓他很憤怒，和他交情很好的已逝女星羅霈穎曾建議他去整形，他一開始拒絕，不想讓父母不開心。

待父母離世後，他選擇去動隆鼻手術，沒想到在爸爸的頭七法會上，他頂著剛開完刀的腫臉拜拜時，「我爸的神主牌倒掉」，後來他手上3個節目全都在1年內收掉，因此他曾呼籲：「人要活得自在，要活得自己有自信，人不能整形，恢復自然，我真想把鼻子這根拿掉。」