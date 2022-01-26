罕見暴雪侵襲土耳其各地，連地中海和愛琴海度假勝地都降雪，為近30年首見。伊斯坦堡有汽車駕駛受困車內逾30小時，沒有食物和飲水且油料耗盡，直說「真怕會凍死」。

第一大城伊斯坦堡部分地區兩天內就積雪達80公分，歐洲岸24日起因為數以千計駕駛人棄車走避風雪，多條主要道路變成停車場。

新聞照片裡，天地化作一片黑白死寂，這個擁有1600萬人口的國際大城本來應該車水馬龍、川流不息的要道一夕間變成「汽車墳場」。各式車輛彷彿遭到冰封在蕭瑟蒼涼的四線大道上，畫面令人怵目驚心。

有些等待重新上路的車主已經在車裡待了超過30個小時。當局昨天一度禁止用路人使用伊斯坦堡所有道路，儘管深夜宣布解除禁令，因其他駕駛未立刻移車，諸多道路今天上午仍然無法通行。

「不知道還得在這裡待多久。」卡車司機厄茲詹（Yusuf Ozcan）今天凌晨在歐洲岸的哈登柯伊（Hadimkoy）告訴國營安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）：「駕駛人棄車擋住交通，我覺得我可能還得待在這裡好幾天。」

另一名駕駛阿伊登（Murat Aydin）說他24日下午約3時就下班，卻已受困哈登柯伊33個小時。他說：「沒有食物和飲水，車子的油料也耗盡，只能關掉引擎。打電話給巿政府，他們只說路很快就會開放，但是已經又過了好幾個小時。」

也被困在哈登柯伊超過一天的帕拉克（Mehmet Murat Parlak）說：「我們好像囚犯，真怕會凍死在這裡。」

歐洲最繁忙機場伊斯坦堡機場因大雪而自24日起暫停航班起降。「自由日報」（Hurriyet Daily News）報導，伊斯坦堡機場當局清理跑道後，昨天已恢復數量有限航班運作；亞洲岸薩比哈格克琴國際機場（Sabiha Gokcen Airport）同樣僅數量有限航班獲准起降。

遭受這場罕見暴雪侵襲的不只是伊斯坦堡。「每日晨報」（Daily Sabah）報導，夾帶大雪的冷鋒侵襲土耳其各地，當局今天仍對包括伊斯坦堡在內33個城巿發布警訊。氣象局警告黑海地區東側和安納托利亞高原東部等地高海拔地區恐有雪崩風險。

即使在緯度較低的土耳其南部，從麥新省（Mersin）經阿達那省（Adana）到加濟安泰普省（Gaziantep）的公路今天仍因大雪而局部封閉。南部奧斯曼尼耶省（Osmaniye）通加濟安泰普省的公路也禁止通行。

就連全年溫暖的地中海度假勝地安塔利亞省（Antalya）和鄰愛琴海的木拉省（Mugla）都下雪，分別為當地29年、30年來首見。木拉省觀光重鎮博德魯姆（Bodrum）和達特查（Datca）都罕見地降雪。木拉省連通丹尼茲利省（Denizli）的道路交通也受到影響。

連通西北部布爾薩省（Bursa）到首都安卡拉的公路積雪嚴重。中部阿克撒萊（Aksaray）是安納托利亞高原各地和土東通往土西的交通樞紐，受到暴雪影響，當局禁止卡車通行當地多條道路。中部西瓦斯省（Sivas） 通馬拉特雅省（Malatya）的道路也因大雪而封閉。

中部康雅省（Konya）省長奧茲康（Vahdettin Ozkan）今天呼籲民眾除非必要別出家門。

安卡拉西北方326公里的阿馬西亞省（Amasya）當局在風雪中發現了一具遺體。報導指出，34歲死者據信試圖返回村落住家，不幸喪命。

內政部長索魯（Suleyman Soylu）指出，伊斯坦堡將會一直降雪到明天，他敦促民眾除非必要別開私家車上路。索魯還說，困在路上的許多汽車甚至至今都還沒有更換冬胎。

土耳其各級學校近1800萬學生21日已開始放寒假兩週，這場罕見暴雪沒有造成停課問題。