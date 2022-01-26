民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞施暴案，新北地檢署25日依涉犯偽造文書、妨害祕密、私行拘禁、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、傷害、恐嚇等8項罪名起訴林。民進黨台北市議員王世堅直言，這是「高舉輕放」，並痛斥網軍行為非常可惡且不道德；王世堅還質疑，林冒充國安人員為何檢調沒有繼續偵辦？同時，他也擔心林秉樞會因精神狀況問題得以減輕刑責。

針對林秉樞案的進展，王世堅今天(26日)在政論節目《新聞大白話》中以四個字形容「高舉輕放」。王世堅指出，法律是「有證據辦到哪裡，就辦到哪裡」，而沒有證據沒辦法辦，就是比較無奈的地方。

王世堅發現，在法律上有很多事情是輕罪甚至無罪，並指林秉樞被起訴的這幾條根本是輕罪，「無罪的還有什麼？當網軍有罪嗎？網軍很可惡、很沒有道德、沒有正當性，但是當網軍無罪，當網軍就是硬是不要臉，他就來當網軍，就是這麼糟糕」。

王世堅認為，還有一件事情可以繼續辦，「不懂為何不繼續辦」，林秉樞涉入的這8個罪狀裡面，多數行為他都有自稱是國安相關人員。國安不能隨便講，國安是何等神聖、機密，怎麼可以隨便讓人家冒用？這個事情應該檢方還會繼續追辦，「光是冒用就該辦」。

王世堅更說，刑法第19條對於林秉樞這種診斷出有思覺失調的人，可以減輕其罪刑，甚至免罪，「這8條就夠輕了，再減輕，大家可想而知，結果已經很清楚了」。