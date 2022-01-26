受極端氣候影響，今年農曆年前的蓮霧產量較去年同期約少1／3，且果粒偏小，不過賣價卻昂揚不少。（謝佳潾攝）

受極端氣候影響，日夜溫差大又突逢大雨，今年農曆年前的蓮霧產量較去年同期約少1／3，且果粒嚴重偏小如草莓，即使近來變大但水準仍不及以往，不過拍賣價卻破紀錄高出往年2倍，1公斤達3000元，禮盒價調漲後也供不應求。

佳冬農會總幹事林淑玲指出，去年12月蓮霧開採時，她與農友都驚見蓮霧縮水，黑金剛變成黑珍珠、黑珍珠成了「草莓蓮霧」，她看蓮霧看了30年，首次看到這麼小的蓮霧，竟只有4、50公克，大家都很擔心會影響過年送禮的禮盒賣價。

所幸，今年1月採收的蓮霧有變大，不過林淑玲不諱言道，水準仍不及以往，往年1顆蓮霧都有85至95公克，今年多在85公克上下，且產量也較去年同期約少1／3，但也因此量少價昂，而令人吃驚的是，不僅禮盒調漲100元後仍供不應求，拍賣價還破紀錄。

林淑玲說，佳冬農會蓮霧品牌「透紅佳人」26日在拍賣市場賣出1公斤3000元的高價，在她印象中，往年最高也才1500元，這高出2倍的拍賣價令人興奮，蓮霧能在不可逆的氣候因素影響下賣到好價錢，對農友來說是很重要的鼓勵。

但她強調，品質、產量穩定還是農友最終的追求與期待，雖然量少價昂，但沒貨可賣更慘，且今年因果粒嚴重偏小而讓消費者覺得品質有差，其實農友都很認真顧果樹，但極端氣候的影響實在太大，近月屏東日夜溫差大，又突來一場大雨，農友也無奈。

「還是看好蓮霧市場。」李姓蓮霧農說，近年蓮霧愈趨難種，像這次誰都想不透為什麼果粒這麼小，不過國人對蓮霧接受度高、通路也穩定，且相對其他水果價差波動小，相信只要更精進耕作技術對抗氣候變化，仍有好發展。