農曆新年長達7天假期在即，適逢Omicron疫情升溫，對此財金公司除了對全國民眾提醒使用ATM的五大注意事項之外，也特別呼籲，不妨多利用「手機門號」來進行紅包轉帳，快速安全又兼顧防疫。

而為了推動手機門號轉帳，此次財金公司亦和銀行合作，共同優惠大放送，準備了10萬個虎年開運紅包，來放送「手機門號」綁定銀行帳號的用戶。對此財金公司指出，只要先將「手機門號」綁定銀行帳號，過年就可直接用手機門號收紅包，或是發送紅包，如此一來同時又能保持社交距離、落實防疫，收付「零接觸」，一兼二顧，而且若民眾之間互相揪團一起使用數位紅包，大家相揪一起用手機門號收(發)紅包，馬上付、立刻收，防疫效果更佳。

財金公司建議民眾趕快到往來金融機構的網路銀行或行動銀行APP等通路，完成註冊綁定，就可以用「手機門號」取代銀行帳號，還有機會獲得虎年開運紅包；此外財金公司亦指出，國內30家金融機構已經開通「手機門號轉帳服務」，只要民眾趕快將「手機門號」和銀行帳號綁起來，不管是過年紅包、聚餐分帳、網購付款、團購收款、繳納班費等各項日常收付，輸入「手機門號」即可搞定，此外，台新銀行ATM也支援「手機門號」註冊綁定。

對於上述10萬個紅包的發送方式，財金公司也說明，只要在1月29日前完成註冊，將「手機門號」綁定為銀行收款帳號，從小年夜(1月30日)起到初六(2月6日)連續八天，只要完成1筆50元(含)以上「手機門號」的跨行轉帳交易，就有機會拿到8元（發的諧音）、88元或888元的虎年財運福運紅包，來祝綁定戶「虎」年發發發：「祝福用戶2022福運旺來，財運一路發！」