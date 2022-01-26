華山基金會持續19年的「愛老人 愛團圓」捐年菜助孤老公益活動，即日起至農曆除夕前，已由各區服務站長及義工親送愛心年菜至長輩家中。（華山基金會提供∕呂妍庭嘉義傳真）

華山基金會持續19年的「愛老人 愛團圓」捐年菜助孤老公益活動，即日起至農曆除夕前，已由各區服務站長及義工親送愛心年菜至長輩家中。（華山基金會提供∕呂妍庭嘉義傳真）

華山基金會持續19年的「愛老人 愛團圓」捐年菜助孤老公益活動，即日起至農曆除夕前，已由各區服務站長及義工親送愛心年菜至長輩家中，中華郵政嘉義郵局響應公益，幫老人家落實防疫，今捐1萬2000片成人醫療口罩及25箱五穀粉營養品給華山，將分送給嘉義地區的長輩。

今中華郵政嘉義郵局局長陳麗美與同仁至華山基金會嘉義愛心天使聯辦捐贈1萬2000片成人醫療口罩及五穀粉給華山，以實際行動關懷社會，華山嘉義區愛心天使網部縣站長楊光鈺說，郵局總是協助基會曝光年菜認捐訊息，現又捐贈物資，讓長輩既做好防疫，也補身補營養「足感心」。

楊光鈺進一步透露，目前年菜勸募已達到9成目標，大概還缺百餘分，希望農曆年前能達標，讓嘉義地區的獨居長輩都能享受到暖心年菜。陳麗美說，疫情期間特別寒冬送暖，贈予防疫物資，讓長輩感受溫暖與愛心，希望各界能一起參與送愛活動。

嘉義市社會處長林家緯也到場，表示許多獨居長輩都是因為華山基金會的關懷而得到許多照顧，不論是華山或是郵局，都是社會安全網的一環，大家共同弱勢照顧，也是響應市府全齡共享世代宜居的幸福城市目標。