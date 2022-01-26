中央針對金融檢查及限制預售屋轉約等政策準備上路或修法，全國商業總會主席賴正鎰26日表示，「政府真的管過頭了」。（盧金足攝）

政府緊縮銀根，金融檢查及限制預售屋轉約等政策準備上路或修法，全國商總主席賴正鎰26日指出，房地合一2.0與實價登錄2.0已夠用，政府真的管過頭了，去年全台推案量1.83兆元，年增11％，今年持續打房，預估總推案量將減少15％，呈現「量縮、價微揚」格局。

賴正鎰指出，資金行情推升房市交易熱度，去年房市全面齊揚，從房地合一稅課徵金額幾乎翻倍成長就可看清楚，財政部統計2021年全台房地合一徵課所得稅實徵淨額計227.1億元，較前年同期成長率達90.7％。

「房地產剛性自住與置產需求旺盛，六都之中又以台中市房地合一稅收47.4億元居冠」，賴正鎰說，其次是高雄市34.2億元、新北市27.9億元。

疫情與政府接連打房政策出招，賴正鎰指出，基於房地產抗通膨及自住剛性需求，中台灣房市追漲強勁，看好台積電計畫在中科擴廠效益，建商計畫在13、14期及單元5等新興重劃區覓地推案，搶攻科技族群住宅市場。

大台中房市在中科產業聚落持續擴大，帶來的人口紅利，及交通建設完工等各項利多加持，台中近5年來都是全台推案量最大、不動產交易棟數最多的都會區，北部建商大力插旗囤地，讓在地建商搶地搶得很辛苦。

賴正鎰透露「看好的一塊地，還再討論價錢之際，北部建商不眨眼就加價，在地建商動作慢點，土地就買不到了」。

展望新的一年，賴正鎰強調，在經濟表現上，航運塞港預估2023年才有可能緩慢解除，在台灣，央行也不排除升息，對抗通膨策略，疫情約2年後可能是通澎高峰期，購入不動產會成為保值的熱門選項。

鄉林在兩岸推案計劃加速推展，去年首度插旗三重的「鄉林恆美」預售案3個月完銷；在中台灣房市追漲強勁，擴大版圖跨區到南彰化員林市推出耐震宅「鄉林圓頂」，看好台積電計畫在中科擴廠效益，計畫在13、14期及單元5等新興重劃區覓地推案，搶攻科技族群住宅市場。

鄉林建設去年在雙北地區，基於換屋需求大增，在新北市三重區推出「鄉林恆美」預售案，買氣暢旺，將在三重繼續覓地，預備趁勝追擊。去年底再完成新莊副都心「鄉林淳真」交屋，緊接著台北萬華及農安街2個都更案、中山區合建案，也都會在今、明兩年陸續推出。

在中部地區，鄉林大步跨區布局，繼北台中潭子區「鄉林天韻」於2020年底完成交屋之後，看好台中房市外溢趨勢，到台中以南的彰化縣員林市推案，預計農曆年前正式公開。

「鄉林圓頂」案的基地面積約為1500坪，地上21樓，預計推出238戶，規畫5至40坪的大樓產品，專為喜歡鄉林品牌與度假飯店風的住戶設計。

賴正鎰說，建材高漲，但鄉林仍不惜成本，在地下室施工法與整體建築的成本就多花近3億元，深開挖的連續壁工法、多做1312支地質改良樁及7級耐震結構，媲美台北101大樓的耐震等級。

賴正鎰表示，鄉林從台中起家，持續耕耘台中地區建案，今年著重在新興重畫區的13期與14期重劃區，及鄰近台中高鐵特區的單元五等地區的土地開發，要在台中繼續推案。

新冠肺炎疫情今年下半年可望減緩，在此之前，國人無法出國，講究休閒養生及尊榮度假新體驗的日月潭涵碧樓仍維持高滿房率，賴正鎰透露，將在著草嶺、花蓮、墾丁等地興建涵碧樓新據點，搶攻觀光業商機。