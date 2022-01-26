女廁出現磚頭，網友歪樓用途！1名女網友日前到加油站使用女廁，進去廁間後發現裏頭門口旁有1塊磚頭，上完廁所後竟發現沒有衛生紙，當下拍下磚頭照求助網友；其他網友看見磚頭旁還有馬桶刷與鹽酸，紛紛提供爆笑意見，「磚頭為甚麼缺一角你知道了吧」、「刷子跟磚頭，選一個」、「用磚頭刮乾淨」。

該名女網友在臉書「爆廢公社」發文表示，她日前去上女廁，發現廁間的門旁「放了1塊磚頭」覺得很奇怪，但沒有多想，而她上完廁所後發現1個驚人事實，就是「沒有衛生紙」，她當下崩潰只好拍下「磚頭照」並發文詢問網友怎麼辦「在線等！救命啊！」而照片中還出現馬桶刷與鹽酸，網友為此提供不少有趣意見。

女子發現廁所門口有塊磚頭，上完廁所後赫然發現沒有衛生紙，當下就拍下磚頭照求助網友；其他網友看見磚頭旁還有馬桶刷與鹽酸，紛紛提供爆笑意見。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

其他網友留言「那塊磚頭其他三個角都是屎，剩一個角給你用的」、「磚頭為甚麼缺一角你知道原因了吧」、「磚頭；清除頑垢、鹽酸：軟化頑垢、刷子：清潔頑垢」、「用手指擦，磚砸手指，手指頭就乾淨了」、「刷子跟磚頭，選一個」、「用磚頭刮乾淨」、「你知道，那磚頭原本是方的」、「磚頭有8個面可以刮，鹽酸沖洗一下，應該ok」、「磚塊是讓你敲你手指的」、「用手指戳完屎，再擦在磚頭上」、「這貼心，還準備了磚頭」。

其他網友留言「那塊磚頭其他三個角都是屎，剩一個角給你用的」、「磚頭為甚麼缺一角你知道原因了吧」、「磚頭；清除頑垢、鹽酸：軟化頑垢、刷子：清潔頑垢」。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

多數網友提供開玩笑的意見，原PO最後再貼文補充她是用「襪子」當作衛生紙清潔，並透露是在南投某加油站內。