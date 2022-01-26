「2022台灣燈會在高雄」，台灣燈會睽違20年重返高雄，將於2月1日正式展開，並且以「發光高雄，聚光台灣，耀眼世界」為主題，主視覺由洋蔥設計，藉由一束光源，幾何構圖成一個正在發光的「高」字，以繽紛的色彩，揭示高雄城市的熱情爽朗。一卡通公司與高雄市政府合作，特別取得主視覺圖像授權，配合燈會發行限定版《2022台灣燈會聚光台灣一卡通》。

一卡通公司表示，《2022台灣燈會聚光台灣一卡通》限量1萬張，每張100元，1月26日起搶先燈會前，於高雄的四大超商及高雄捷運各站服務台實體通路購買，另也同步在momo購物網、PChome 24h購物、東森購物、森森購物及蝦皮超市等電商平台開放訂購，數量有限售完為止，請民眾把握機會。

此外，「2022台灣燈會在高雄」是史上第一場防疫、智慧科技兼具的新形態燈會，全國首創的「台灣燈會防疫平台」全面運用LINE beacon進行免接觸無人智慧防疫導覽，整合交通、活動、消費三大服務，並結合防疫實聯制，遊客只要先上「台灣燈會防疫平台」註冊，完成資訊登記後取得個人專屬「燈會碼」，就能滿足防疫實名制、享有LINE Beacon個人化智慧導覽體驗，還能參加好運小遊戲「虎爺發紅包」，及獲得在地店家好康優惠及資訊。

若在平台內使用一卡通MONEY加購「五行暢遊碼」，只要99元就可以24小時內捷運、輕軌、高雄市公車無限次搭乘，並享渡輪、YouBike優惠，前20萬名還加送虎爺小提燈「大吉虎」，大家趕快手刀上「台灣燈會防疫平台」註冊加購，就能安心帶手機出門逛燈會暢遊高雄囉。

一卡通公司也特別提醒民眾，一卡通儲值卡及一卡通MONEY(原LINE Pay Money)乘車碼為實名制支付工具，燈會人潮眾多，交通也會有所管制，請民眾多加使用搭乘大眾運輸前往，支付便利、免接觸安心又防疫。

更多活動資訊，請至「2022台灣燈會在高雄」官網及「高雄旅遊網」查詢。