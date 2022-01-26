油價彈升、塑化報價止跌回升，塑化族群1月營運比去年12月谷底提振回溫。其中，台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）及台聚集團、國喬（1312）等專業廠因EVA、EG、SM等報價反彈，原料乙烯趨緩，利差改善提振。

此外，油價概念指標台塑化（6505）因原油單月彈升價差近10美元/桶，增添庫存、在途利益。不過，沙烏地1月官網合約加碼3.3美元（2月才給予減碼），壓縮煉油價差空間，而乙烯等石化上游原料走跌趨緩，利差承壓，共用、麥電等發電收益仍面臨高煤價侵蝕，壓抑整體獲利推進力道，目前單月獲利仍未回復去年單月平均穩健水準。

塑化廠認為，目前油價走勢偏穩走揚，有助增添塑化報價支撐力道，預期報價、利差明顯攀揚仍待農曆年後買盤進一步激勵。

今年石化市場因2021年中國、韓國及東南亞產能增加，加上中國仍有750萬噸新產投產，預期產品價格面臨壓力，惟東北亞輕裂廠定檢計畫(不含中國)將較2021年多，供需短期不平衡下，有助增添報價支撐力道。

此外，台塑化三套煉油設備已全數恢復正常生產，1月煉油廠平均日煉量45.8萬桶，3月配合年度定檢，第一季平均煉油廠日煉量41.4萬桶，產能操作率約77％；輕裂廠第一季配合下游需求維持高產能利用率。

台塑化表示，去年12月杜拜原油均價每桶為73美元，預估今年1月杜拜原油均價約每桶82美元，價差彈升近10美元，有助增添在途、庫存原料利益。目前汽油每桶煉油價差約12美元，柴油煉油價差每桶約15美元，航空燃油每桶煉油價差約12美元；惟扣除沙烏地1月官網合約加碼3.3美元，目前煉油事業平均每桶煉油價差約9.65美元。