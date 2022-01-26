新年到來，除舊佈新外，華南銀行協助客戶培養兒童正確金錢觀，提供客戶索取限量版「大手牽小手-親子理財手冊」，希望將理財的觀念向下紮根。透過手冊中父母與孩子的對話，習得正確金錢觀念，並期望孩子能早日達成人生自我理想實現的目標；手冊內著色區可供親子共同塗鴉，增加父母與孩子更深層互動。家長可讓家中孩童在新的一年訂立新目標，將過年紅包規劃在儲蓄理財或投資理財上，也可運用智能理財「華南好基智」定期定額籌備教育基金或規劃短期夢想。

「華南好基智」依客戶投資目的、年限及風險承受度等，每天提供九種不同基金投資組合，並會依照客戶投資組合與最佳資產配置比例之差異，建議再平衡調整，重新更換持有的投資至最佳的投組配置，以應對市場之波動，主動積極替您作好風險控管，同時，使用華南銀行富家卡扣款，享有延後付款之福利及儲蓄點數可折抵帳單金額。

2021年使用「華南好基智」使用人數增加超過2倍、資產管理規模更是成長將近9倍，其中，上班族、父母替孩童規劃者占前兩大族群，顯示「華南好基智」是替親子投資理財的好幫手，現在申購「華南好基智」無論大、小金額，皆享有2022年6月30日前免收平台服務費之優惠。

索取「大手牽小手-親子理財手冊」請洽華南銀行各分行，限量五萬份、贈完為止。