新春將至，各大網購力拚加碼，臺灣企銀配合年節通路特惠，推出刷卡滿額贈刷卡金活動，如momo購物網單筆刷5000元，贈刷卡金250元，最高回饋1800元；PChome線上購物單筆刷4000元送200元，最高可得1800元；蝦皮購物單筆刷1200元現折70元等限量優惠，鼓勵卡友透過線上購物降低實體接觸機會，防疫兼賺刷卡回饋。

臺灣企銀表示，受疫情影響，付款零接觸能讓消費者更安心，臺灣企銀積極拓展行動支付及信用卡業務，透過信用卡綁定台灣PAY交易，可享2％現金回饋，每月最高100元，臺灣企銀信用卡更提供商旅、藝文、環保、公益等多元種類卡片供客戶申辦。

以臺灣企銀近期推出的「永續生活卡」為例，主推綠色通路刷卡消費優惠，讓持卡人一起響應減碳排放，其中，一卡通卡別，刷卡滿額享綠能交通(高鐵、台鐵等)加碼最高450元回饋金；而悠遊卡卡別則主打健康生活日與綠食減碳日，消費最高10％回饋，另新戶申辦「永續生活卡」並申請電子帳單，最高更可享11％回饋。適逢年節，注重健康養生、喜愛蔬食的卡友可前往眾多知名生機通路，包含里仁、主婦聯盟、永豐餘生技等採購年貨，或至寬心園、鈺善閣、陽明春天、養心茶樓、祥和蔬食等外帶年菜，消費刷臺灣企銀永續生活卡不但過得更健康，還能為環境永續盡一份心力。

新春期間，不論是全家出門住宿旅遊、前往電影院、六福村主題遊樂園、麗寶樂園、遠雄海洋公園等遊樂園走春玩樂，刷臺灣企銀藝FUN信用卡，指定通路刷卡消費最高享3％回饋，加碼回饋每戶每月上限300元；消費達5000元還可免費參觀國內指定博物館，例如國立故宮博物院(含南院)、臺南奇美博物館、宜蘭蘭陽博物館、高雄科學工藝博物館等，來一趟知性之旅，一卡在手值回票價。臺灣企銀藝Fun卡新戶於核卡後60日內，新增一般消費3筆，且每筆達666元(含)以上，即贈7-ELEVEN電子禮券500元，讓持卡人悠遊藝文、闔家同歡。

適逢年節返鄉旅遊，自111年起臺灣企銀各信用卡持卡人(不含簽帳金融卡與採購卡)，前月一般消費達15000元就可享當月高鐵標準車廂對號座2張85折，不僅節省長途往返車程時間，更多了悠閒時光與家人相聚，相關優惠詳情請洽臺灣企銀官網。