奉身司法實務逾70年，引領民事程序法制之改革方向的最高法院優遇庭長吳明軒，22日以100歲高齡過世，吳庭長多年來對於司法改革、大法官解釋、實體與程序法制發表許多法學文章，為台灣司法審判提供許多助益。

吳明軒從1950年擔任台北地方法院法官，1971年擔任最高法院法官，1987年擔任庭長，1992年優遇，他對我國民事實務貢獻良多，具有深厚影響力。

半百歲月都在為鄰里付出 彰化資深鄰長表揚最年長100歲
背信案最高法院發回更審 東洋「欣慰」、林榮錦喊繼續證明清白
#庭長 #優遇 #吳明 #最高法院 #100歲