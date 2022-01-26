奉身司法實務逾70年，引領民事程序法制之改革方向的最高法院優遇庭長吳明軒，22日以100歲高齡過世，吳庭長多年來對於司法改革、大法官解釋、實體與程序法制發表許多法學文章，為台灣司法審判提供許多助益。

吳明軒從1950年擔任台北地方法院法官，1971年擔任最高法院法官，1987年擔任庭長，1992年優遇，他對我國民事實務貢獻良多，具有深厚影響力。