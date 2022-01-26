致力民事訴訟改革 最高法院優遇庭長吳明軒辭世享嵩壽100歲 19:342022/01/26 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 最高法院外觀。本報資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 奉身司法實務逾70年，引領民事程序法制之改革方向的最高法院優遇庭長吳明軒，22日以100歲高齡過世，吳庭長多年來對於司法改革、大法官解釋、實體與程序法制發表許多法學文章，為台灣司法審判提供許多助益。 吳明軒從1950年擔任台北地方法院法官，1971年擔任最高法院法官，1987年擔任庭長，1992年優遇，他對我國民事實務貢獻良多，具有深厚影響力。 半百歲月都在為鄰里付出 彰化資深鄰長表揚最年長100歲 背信案最高法院發回更審 東洋「欣慰」、林榮錦喊繼續證明清白 #庭長 #優遇 #吳明 #最高法院 #100歲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 地院交接 屏東卸任院長嘆鄉下留不住人 04:102021/12/28 社會新聞 北院國民法官模擬法庭 陳菊率監委共同觀摩 08:102022/01/13 社會 光洋科獨董吳昌伯被禁開股臨會 提抗告遭最高法院駁回 17:222022/01/13 社會 未獲最高法院裁定前 光洋科獨董吳昌伯不召開股臨會 21:302021/12/29 財經 新北地院法官偷吃女法官助理 綠帽夫怒告閃電請辭 19:392021/12/23 社會 最高法院撤林榮錦無罪判決 發回更審 04:102021/12/24 社會新聞 最高院藝術展好評不斷 「鑑古知今‧歷史印記」第二檔展出 09:452022/01/12 社會 東洋背信案發回更審 林榮錦：遺憾 04:102021/12/24 財經要聞 促銷加碼 國產車年前旺季衝銷量 04:102022/01/07 財經要聞 前董座林榮錦涉背信案發回更審 台灣東洋：盼討回公道 19:222021/12/23 財經 謝長廷缺席立院 吳釗燮：他過陣子才回日本 09:252021/12/23 政治 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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