2022台南市長選戰民進黨現任台南市長黃偉哲積極爭取連任提名，而國民黨台南市議員謝龍介、立委陳以信也被視為是參選下屆市長的人選之一。最新民調顯示，若由黃偉哲對上謝龍介，黃偉哲領先謝龍介20個百分點，若對上陳以信，黃偉哲支持度62%，陳以信13%。對此，陳以信表示，民進黨不用高興太早，因為「楚雖三戶，亡秦必楚」

TVBS民調中心今天(26日)公布台南市長選戰民調，結果顯示如果是黃偉哲與謝龍介對決，黃偉哲的支持度為51%，謝龍介的31%，另外18%未決定。交叉分析顯示，民進黨認同者有高達88%支持黃偉哲；國民黨認同者有75%支持謝龍介，20%支持黃偉哲；中立選民有43%支持黃偉哲，24%支持謝龍介，另有33%未決定支持對象。若國民黨由陳以信參選，黃偉哲支持度62%，陳以信13%，另外25%未表態。

台南市長黃偉哲接受《中國時報》專訪指出，如何讓台南市變得更有吸引力，是他不斷努力的方向。（圖/本報資料照，李宜杰攝）

同時，TVBS也將陳亭妃納入民調對象，結果顯示，若民進黨是派出陳亭妃參選台南市長對上謝龍介，陳亭妃支持度為41%，小幅領先謝龍介的37%，差距僅4個百分點，另外22%沒有表示意見。而陳亭妃若對上陳以信，陳亭妃支持度為51%，陳以信19%，另外30%沒有表示意見。

同時，這份民調也顯示，黃偉哲的滿意度為64%，不滿意度16%，有20%民眾沒意見。

對此，陳以信26日在臉書發文表示，看到TVBS新做台南市長選舉民調很意外，意外的不是自己的民調不高，而是竟然主動把尚未宣布參選的自己，放進去與幾位參選過的資深前輩比較，對自己已算是一種政治抬舉。

陳以信坦言，雖然現階段的民調離選舉尚遠，並無實際參考意義，但足以讓我感謝很多台南市民，尤其現已有一成多到近兩成市民，願意支持以信參選台南市長，這是讓一個重回故鄉奮鬥的台南人，最大也是最美的鼓勵。

陳以信指出，這一年多來以信回到故鄉台南，沒有任何基礎，一切都是從頭做起，今日這份民調，也是給我一個humble beginning，提醒自己日後在台南走的每一步，都要謙卑再謙卑。

不過，陳以信也說，他要提醒民進黨，現在看到民調高不用高興，別忘了「楚雖三戶亡秦必楚」，其實台南人並不虧欠民進黨，為何民進黨在台南執政快30年都不用換？不信青史盡成灰，不信民心喚不回，我相信只要國民黨人，重回草根從頭做起，溫暖的台南人，一定會再給國民黨一次執政機會。

陳以信強調，自己是國民黨在台南唯一不分區立委，光復台南國民黨的共同責任，未來不管扮演任何角色，自己都願全力以赴勇敢承擔，為國民黨打一場轟轟烈烈的仗，還給台南市民一個乾淨的希望。