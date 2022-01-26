科威特政府表示，他們正在調查購買歐洲戰機(或叫颱風戰機)的不當高價弊案，目前已將兩名經手的高級軍官以重大腐敗案件起訴。

美聯社報導，2016年，科威特與歐洲公司訂購28架颱風戰機，總價約87億美元，其中前2架戰機已經交付，上個月加入科威特空軍。

然而，鄰國卡達也有購買颱風戰機，24架僅花費69億美元，科威特顯然買貴了。沙烏地阿拉伯買72架颱風戰機，估計僅支付60億美元，儘管他們購買的時間較早，但是仍是不合理。而且沙烏地的新訂單是50億美元購買48架戰機。

科威特反腐敗局表示，經過調查，1名少將和1名上校涉嫌重大，他們將面臨濫用公款面臨檢察官的指控。

反腐敗局的調查發現，軍方的採購官員與製造商串謀報高總價，至於虛報的資金流向何處還需調查。

據報導，這起案件是由匿名舉報人提供證據，幫助政府瞭解這起軍購弊案。

這不是第一起給科威特軍方的醜聞。兩年前，科威特軍事援助基金被挪用8億美元，造成當時的總理與幾個國防官員黯然下台，目前該起案件還在審理中。