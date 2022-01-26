香甜可口的鳳梨釋迦正值產季，為國人必嚐的美味鮮果之一。臺灣的鳳梨釋迦在全世界產值及產量皆屬第一，因保存相對容易，往年皆以出口外銷為大宗。迫於國際新冠肺炎疫情仍未停歇，2022年外銷訂單大幅減少，衝擊農民生計。為了不讓農民辛勤耕耘的成果付諸流水，華南金融集團旗下包括華南銀行、華南永昌證券及華南產物保險，以實際行動共同採購6000箱鳳梨釋迦支持果農。

同樣受到疫情影響的，還有平時仰賴活動募款的社福團體。華南金融集團在支持農民的同時，更不忘同時照顧社會弱勢，本次採購鳳梨釋迦，將提供台灣優質生命協會及第一社會福利基金會等社福團體，於農曆年節轉贈給獨居老人、弱勢兒童、遲緩兒、唐寶寶等弱勢家庭。

華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬表示，希望藉此機會，將國內農民用心、用愛灌溉的鳳梨釋迦，分享給國內各地弱勢朋友，期盼在寒冷冬天裡多添一份溫暖。

華南金融集團力挺農民不遺餘力，其中，華南銀行於108年採購火龍果、芭樂及文旦，109年採購文旦及香蕉，110年集團更加大力道，號召證券、產險子公司，共同採購鳳梨、芒果及鳳梨釋迦等力挺農民。

這些行動在在體現出華南金融集團長期深耕臺灣，並持續秉持「取之於社會，用之於社會」的初衷，落實企業社會責任，希望透過企業的微薄力量拋磚引玉，呼籲社會大眾以實際行動支持國內農糧產銷、關懷弱勢族群，共同建立更加美好的社會。