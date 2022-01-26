通用25日宣布計劃投資近70億美元，改造其總部所在地美國密西根州一座舊廠房設施來生產電動皮卡，和興建一座新的電動車專用電池廠。該計劃為通用有史以來最大筆投資金額。

通用要改造其底特律北部奧利安（Orion）鎮一座未充份利用的組裝廠。除了該廠已雇用約1000名員工外，改造後另創造約4000個工作職位。

通用計劃以40億美元改造與擴建該組裝廠來生產電動皮卡，與合作伙伴以15億到25億美元間金額，興建其美國第三座電池廠。

執行長芭拉（Mary Barra）指計劃讓密州成「電動車產業的中心」。

密西根策略基金委員會（MSFB）已批准給通用8.24億美元的獎勵金和援助金。

其中6億美元補助金給通用，和其跟LG能源解決方案（LGES）合資的電池公司Ultium Cells、給Ultium減稅1.58億美元、和以6610萬美元協助通用新電池廠選址所在地的一家電力公司和地方政府提升基礎建設來配合。

通用要讓奧利安廠和新電池廠在約兩年內開始生產，寄望愈來愈多原本開汽車的美國人願意改開電動車。

目前通用在底特律有一座新電動車廠Factory Zero，生產雪佛蘭的Silverado和GMC的Sierra等兩款電動皮卡。

芭拉預估奧利安廠完成改造後，跟Factory Zero一樣採三班制，兩廠合計每年能生產60萬輛電動皮卡。她指消費者對通用電動皮卡愈來愈感興趣，但沒透露目前的訂購數量。

通用總裁羅伊斯（Mark Reuss）說，通用有能力快速改造像奧利安等舊廠，來專門生產電動車，比其他對手要花大錢蓋新廠更有競爭力。

對於何時在北美興建第四座電池廠，他說要視乎電動車需求成長情況而定。他坦承難以預測民眾改開電動車的轉換速度有多快。