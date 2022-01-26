街舞男團「B.T.O.D」日前在節目中，與包偉銘合作尬舞，默契大秀舞蹈實力。57歲的包偉銘與B.T.O.D一起穿上團服，完全無違和感，還組成限定團體「BIGBAO」。包偉銘笑稱B.T.O.D團員的年紀都可以當他的小孩，隨即幫3人取了綽號「大包」、「中包」、「小包」，包偉銘則謙虛自稱為「菜包」。

包偉銘、B.T.O.D都很重視這次合作演出，用心融合經典與流行的樂曲，一開場熱跳韓國舞曲，最後熱情齊跳包偉銘的經典舞曲〈跑！向前跑！〉，包偉銘也重現經典劈腿橋段，讓全場讚嘆包偉銘寶刀未老。

B.T.O.D十分開心能與包偉銘合作，隊長淋雨說包偉銘當天在後台休息時，有給大家看膝蓋一個突出的骨頭，是以前的舊傷，這次的表演有地板動作，大夥原先想說讓包偉銘站著就好，但包偉銘認為大家演出時是一個團體，所有動作要一起做才好看，「包大哥強忍膝蓋的舊傷，忍痛完成地板動作，很欽佩。」

包偉銘向來很照顧後輩，在後台也花很多時間討論表演橋段，還特別請大家吃美食，讓B.T.O.D直呼與包偉銘合作真是賺到了，「不只吃飽了，也學了好多。」包偉銘出道至今，外型保養得宜，私下都維持閱讀習慣、持續吸收新資訊，時常聽韓國的歌曲、舞蹈，透露平常練舞都不是用數拍子的方式，則是主要用記節奏的，這次跟B.T.O.D的表演花了很大的力量，看到最後成果很滿意，期待下次跳舞互動。