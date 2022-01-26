蔡凡熙見到變身人魚的禾浩辰一臉驚訝。（羚邦集團提供）

禾浩辰吃巧克力取暖。（羚邦集團提供）

蔡凡熙、禾浩辰浴缸互動非常養眼。（羚邦集團提供）

備受期待最養眼的療「浴」喜劇《我家浴缸的二三事》由禾浩辰、蔡凡熙主演，台劇第一隻美男魚禾浩辰為演出人魚花非常多心思，27日發布「人魚哥誕生祕辛篇」幕後花絮，曝光禾浩辰的人魚旅程，劇組耗資破百萬，歷時兩個月量身製作打造魚尾，禾浩辰花了一整天的時間維持固定姿勢，僅穿著貼身長褲，藉由3D列印一層一層掃描製作，才完成量身打造的矽膠魚尾。

禾浩辰表示看到魚尾成品出爐真的很美才終於放下一顆心，讓人魚這個角色更具說服力。然而美麗逼真的魚尾卻非常扎實，淨重30公斤，加上禾浩辰本身的重量就超過一百公斤，需要耗費超過10人協助穿脫及搬運，首次試穿更耗時3小時才成功。

禾浩辰在劇中飾演遇水即現出魚尾的美男魚李仁宇，而這個變身過程可苦了禾浩辰，由於魚尾是矽膠材質，摩擦力非常強，需要事先用肥皂水潤滑雙腿，分兩段將雙腿「滑」進魚尾中，出動超過10位工作人員協助，且光是魚尾的重量就高達30公斤，連舉起都非常困難。順利套入魚尾之後，因魚尾尾鰭的部分內含一組單蹼蛙鞋，還需要工作人員手伸進魚尾中幫忙將腳扣進蛙鞋中，耗費3小時才完成魚尾扮相，成功的那一刻所有工作人員歡呼叫好，禾浩辰則滿臉疲憊倒在泳池邊，他笑說感覺穿一次魚尾像過了一輩子，感覺自己已經是一條死魚了。

變身美男魚困難重重，成功穿上魚尾之後加上禾浩辰的重量就超過100公斤，還需要6個壯漢才能將他抬進水中，穿脫一次如此麻煩，禾浩辰透露因此盡量不喝水，以免會想上廁所需要勞師動眾，但拍攝期是冬天溫度只有13、14度，天氣很冷工作人員不停灌薑茶給全身只穿魚尾的他喝，禾浩辰笑說其實薑茶非常利尿，有幾次真的不小心有偷偷在泳池解放一下，他語帶歉意說：「各位工作人員真的很不好意思，真的憋不住…」也因此上網搜尋不利尿卻能保暖的食物，改以喝熱巧克力來暖身。《我家浴缸的二三事》2／6起每周日晚上8點於東森戲劇台首播。