我國副總統賴清德27日將出席宏都拉斯新任總統卡蕬楚就職典禮，各界關注賴清德會否與美國副總統賀錦麗會面？《美國之音》引述白宮資深官員指出，賀錦麗沒有計畫在拜訪宏都拉斯期間與賴清德會面。另據《路透社》報導，美國官員暗示，停留宏都拉斯期間，賀錦麗與賴清德之間將不會有正式會面。

對此，外交部發言人歐江安重申，有關賴副總統參加宏國新任總統卡蕬楚就職典禮及相關活動安排，外交部已在訪團行前記者會進行說明。賴副總統除已經安排的活動外，在不同場合也將有機會與宏國新任政府官員及出席典禮的各國代表團政要自然互動。

歐江安強調，拜登政府上任以來，美國一再以具體行動展現對台灣的堅定支持。賴副總統剛結束過境美國洛杉磯的行程，美方依照慣例給予高規格過境禮遇。賴副總統也在過境期間與多位美國兩黨國會議員線上互動，過程順利。相信台美雙方將可以在現有堅實友好基礎上，繼續深化彼此的全球夥伴關係。