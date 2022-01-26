黃珊珊公布足跡。（摘自黃珊珊臉書）

黃珊珊公布足跡。（摘自黃珊珊臉書）

黃珊珊公布足跡。（摘自黃珊珊臉書）

台北市今天新增3例本土個案，另有不少外縣市至北市足跡。台北市副市長黃珊珊26日晚間於臉書公布11處足跡，要求有相關足跡的市民朋友，儘速前往七大院區做採檢。

黃珊珊說，1／20曾造訪鷹流東京醬油拉麵蘭丸的144位市民朋友，請在接獲通知後，於2日內儘速自行前往台北市立聯合醫院五大院區，以及關渡醫院、萬芳醫院，共7家醫院進行採檢，關渡醫院的報到時間是上午8：30-11：00，其餘醫院請在上午8：00-11：30前報到，到院時需出示簡訊，帶健保卡、身分證、掛號費及健保部分負擔，若有問題可向大同區健康服務中心2585-3227或洽防疫專線2375-3782。

黃珊珊表示，另有837位市民朋友，1／14曾造訪巧雅麵食館（西寧南路）1／19曾造訪RS電子競技館（西門店），築間幸福鍋物（西門町店）1／22曾造訪薩利亞（西門店）請在接獲通知後，儘速在上午8：30-11：00到七大院區報到採檢，一樣需出示簡訊、攜帶身份證件和相關費用，若有問題可向萬華區健康服務中心2303-3092或洽防疫專線。

此外，黃珊珊說，還有258位市民朋友，1／22曾造訪馨洹音樂技藝短期補習班、蔡佩芳國際髮型沙龍，1／22-23曾造訪Touch撞球飛鏢運動館，1／24曾造訪S_DARTS_TAIWAN飛鏢專賣店、鍋in百元風味火鍋、89_LOOP_Sports_Bar美式餐酒館，請於接獲通知後，暫時待在家中勿外出，等候專人聯繫確認個人資料、安排採檢及後送居家隔離旅館事宜，若有問題可向台北市文山區健康服務中心2234-3501或向防疫專線洽詢。